Σον Μπάρμπερ: Θλίψη στον παγκόσμιο αθλητισμό – Πέθανε στα 29 του ο παγκόσμιος πρωταθλητής του επί κοντώ

Στη θλίψη βυθίστηκε ο παγκόσμιος στίβος καθώς αργά το βράδυ της Πέμπτης (18/1) έγινε γνωστό πως ο Καναδός άλτης του άλματος επί κοντώ, Σον Μπάρμπερ πέθανε σε ηλικία μόλις 29 ετών.

Ο Σον Μπάρμπερ που ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής το 2015 στο Πεκίνο με άλμα στα 5,90, πέθανε από «ιατρική επιπλοκή» χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ατζέντης του, Πολ Ντόιλ. Όπως είπε ο Ντόιλ ο Μπάρμπερ πέθανε την Τετάρτη στο σπίτι του στο Κίνγκγουντ του Τέξας. Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ωστόσο αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

«Περισσότερο από ένας απίστευτος αθλητής, ο Σον ήταν ένας τόσο καλόκαρδος άνθρωπος που πάντα έβαζε τους άλλους πάνω από τον εαυτό του», δήλωσε την Πέμπτη ο Ντόιλ σύμφωνασ με το Associated Press. «Είναι τραγικό να χάνουμε έναν τόσο καλό άνθρωπο σε τόσο νεαρή ηλικία», προσέθεσε.

Το πρακτορείο του, Doyle Management, ανέφερε: «Ένας φίλος που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ο Καναδός Ολυμπιονίκης του επί κοντώ Σον Μπάρμπερ απεβίωσε. Αυτή τη στιγμή είναι ο κάτοχος του ρεκόρ Καναδά με το ατομικό του ρεκόρ στα 6.00μ. και ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2015 στο άλμα επί κοντώ. Ο Σον ήταν επίσης φιναλίστ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Θα μας λείψει πολύ».

Our thoughts and prayers to the family and friends of Shawn Barber, Canadian Pole Vaulter – 2015 World Champion, Rio 2016 Olympian and Canadian Record Holder. pic.twitter.com/Mn7DcVKgqy

— Athletics Canada (@AthleticsCanada) January 18, 2024