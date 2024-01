Covid: Νέο αντι-ιικό χάπι για όλους

Ενα χάπι που απευθύνεται στους… πολλούς ασθενείς με COVID-19, όσους δηλαδή εμφανίζουν νόσο ήπιας έως μέτριας βαρύτητας και αναρρώνουν στο σπίτι τους, φάνηκε να επιταχύνει την ανάρρωση από τα συμπτώματα κατά περίπου 1,5 ημέρες.

Κλινική δοκιμή του φαρμάκου simnotrelvir, περί ου ο λόγος, έδειξε ότι εμφανίζει αποτελεσματικότητα σχεδόν αμέσως μετά τη λήψη του πρώτου χαπιού (χρειάζεται να λαμβάνεται σε σχήμα αρκετών ημερών) ανακουφίζοντας από συμπτώματα όπως ο πυρετός, ο βήχας και η καταρροή, σύμφωνα με δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό The New England Journal of Medicine.

«Το simnotrelvir είναι σαφώς ένα ισχυρό φάρμακο και δείχνει θετικά αποτελέσματα, γεγονός ευπρόσδεκτο» ανέφερε στον ιστότοπο του περιοδικού Nature σχολιάζοντας τα νέα ευρήματα ο φαρμακολόγος, ειδικός στα μεταδιδόμενα νοσήματα Σάγιε Κου από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ.

Το simnotrelvir είναι το πιο δημοφιλές αντι-ιικό για την COVID-19 στην Κίνα

Από την πρώτη φάση της πανδημίας αντι-ιικά φάρμακα δοκιμάζονταν κατά κύριο λόγο σε άτομα υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση εξαιτίας του SARS-CoV-2. Aκόμη και σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συστήνει τη λήψη αντι-ιικών φαρμάκων όπως το Paxlovid, στις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που κινδυνεύουν να νοσήσουν σοβαρά.

Δοκιμή σε νεαρά άτομα χαμηλού κινδύνου

Ωστόσο τώρα πια «ο SARS-CoV-2 έχει μετατραπεί σε έναν κοινό αναπνευστικό ιό για πολλά άτομα» σημείωσε ο Μπιν Κάο, εκ των κύριων συγγραφέων της νέας δημοσίευσης, πνευμονολόγος στο Νοσοκομείο Φιλίας Κίνας-Ιαπωνίας στο Πεκίνο. Για αυτόν τον λόγο ο ίδιος και οι συνεργάτες του αποφάσισαν να δοκιμάσουν το simnotrelvir σε νεαρά άτομα που δεν αντιμετώπιζαν υψηλό κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά με COVID-19.

Η μελέτη

Oι ερευνητές συνδύασαν το simnotrelvir με ένα συστατικό του Paxlovid που ονομάζεται ritonavir – το οποίο περιορίζει τη διάσπαση του simnotrelvir. Δοκίμασαν αυτόν τον συνδυασμό σε περισσότερα από 600 άτομα με μέση ηλικία τα 35 έτη, εκ των οποίων περίπου τα μισά είχαν τουλάχιστον έναν παράγοντα κινδύνου για σοβαρή νόσο όπως η παχυσαρκία. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν εμφάνιζε σοβαρή COVID-19.

Πτώση του ιικού φορτίου κατά 30 φορές περισσότερο σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο

Εως την πέμπτη ημέρα μετά τη θεραπεία τα επίπεδα του SARS-CoV-2 στον οργανισμό των συμμετεχόντων που έλαβαν simontrelvir είχαν πέσει κατά περίπου 30 φορές περισσότερο σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που είχαν λάβει εικονικό φάρμακο. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν παρόμοια με εκείνα του αντι-ιικού φαρμάκου ensitrelvir το οποίο έλαβε υπό όρους έγκριση στην Ιαπωνία τον Νοέμβριο του 2022.

Τα μειονεκτήματα

Τα μειονεκτήματα του simnotrelvir φάνηκε να είναι παρόμοια με εκείνα του Paxlovid – πολύ άσχημη γεύση στο στόμα μετά τη λήψη καθώς και πρόβλημα αλληλεπιδράσεων με αρκετά κοινά φάρμακα. Επιπροσθέτως οι ερευνητές ζήτησαν από τους συμμετέχοντες στη μελέτη να ξεκινήσουν τη θεραπεία μέσα στις τρεις πρώτες ημέρες από την εμφάνιση συμπτωμάτων. «Το παράθυρο αυτό είναι μικρό σε ό,τι αφορά τη διάγνωση και την παρέμβαση» σχολίασε ο δρ Κου.

Στο ¼ του κόστους του Paxlovid

Το simnotrelvir είναι διαθέσιμο στην Κίνα με άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης από τις αρχές του περασμένου έτους. Είναι το πιο δημοφιλές αντι-ιικό για την COVID-19 στη χώρα με κόστος πολύ μικρότερο από αυτό του Paxlovid (συγκεκριμένα στο ¼ του κόστους του Paxlovid). Σύμφωνα με τον δρα Κάο, τα νέα δεδομένα πιθανώς θα οδηγήσουν τις αρχές και σε άλλες χώρες να εξετάσουν την πιθανότητα έγκρισης του φαρμάκου, πιθανώς μετά τη διεξαγωγή και άλλων δικών τους κλινικών δοκιμών.