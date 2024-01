Το μυστικό των πιο διάσημων λευκών εσωρούχων στην ιστορία – Από την Κέιτ Μος στον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Calvin Klein ήταν ήδη ένα μεγάλο όνομα στη Νέα Υόρκη. Ο δημιουργός των design τζιν ήταν τακτικός θαμώνας στο Studio 54 μαζί με την Grace Jones, την Donna Summer, τον Salvador Dalí, την Cher και τον Warhol, και ήταν έτοιμος να πατεντάρει τον μινιμαλισμό στη μόδα.

Εκείνη την εποχή, γνώριζε ήδη δύο πράγματα: Πρώτον, ότι το σέξι πουλάει, κάτι που επιβεβαίωσε το 1980 όταν έβαλε μπροστά στην κάμερα του Richard Avedon μια 15χρονη Μπρουκ Σιλντς με μια λεζάντα γεμάτη ερωτικά υπονοούμενα. «Ξέρετε τι μπαίνει ανάμεσα σε μένα και τα Calvin τζιν μου; Τίποτα», διατυμπάνιζε η διαφήμιση.

Με αφορμή τη διαμάχη που προκλήθηκε, χιλιάδες τζιν πωλήθηκαν λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία. Το δεύτερο μάθημα που είχε ήδη πάρει ο Calvin Klein είχε να κάνει με τη δύναμη της εικόνας:

«Ο μόνος τρόπος για να διαφημιστείς είναι να μην επικεντρωθείς στο προϊόν», είχε πει κάποτε. Πάνω σε αυτούς τους δύο πυλώνες, ο Αμερικανός σχεδιαστής μετέτρεψε τα εσώρουχα σε έμβλημα στάτους, τις κοπέλες που τα φορούσαν σε σύμβολα του σεξ και τη μάρκα του, την οποία είχε λανσάρει με μόλις 10.000 δολάρια το 1968, σε πρότυπο των λαϊκών προσδοκιών στη μόδα για τις επόμενες δεκαετίες.

Σήμερα οι καμπάνιες του συνεχίζουν να έχουν αντίκτυπο και να προκαλούν αντιδράσεις: Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (ο πρωταγωνιστής του The Bear) ποζάρει στην τελευταία viral καμπάνια της εταιρείας, ενώ η Βρετανίδα τραγουδίστρια FKA Twigs διαμαρτυρήθηκε για την απόσυρση της διαφήμισης στην οποία εμφανίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατηγοτούμενη ότι δείχνει μια «υπερβολικά σεξουαλικοποιημένη» εικόνα της: «Δεν βλέπω το «στερεοτυπικό σεξουαλικό αντικείμενο» που με έχουν χαρακτηρίσει. Βλέπω μια όμορφη, δυνατή, έγχρωμη γυναίκα της οποίας το απίστευτο σώμα έχει ξεπεράσει περισσότερο πόνο από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε», έγραψε η Twigs στον λογαριασμό της στο Instagram.

Φυσικά, αυτές δεν είναι οι μόνες εικόνες που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της ιστορίας της εταιρείας. Η Calvin Klein έκανε το ντεμπούτο της με την πρώτη της διαφήμιση εσωρούχων το 1982. Η σειρά αντρικών εσωρούχων, που λανσαρίστηκε την ίδια χρονιά, ήταν το μεγάλο στοίχημα του Klein (η γυναικεία σειρά θα έφτανε ένα χρόνο αργότερα) και ήξερε ότι χρειαζόταν μια καμπάνια για να την καθιερώσει στη συλλογική φαντασία του κόσμου. Και το έκανε.

Ο εκλεκτός ήταν ένας άνδρας τόσο θαυμαστός στον αθλητισμό όσο και εντυπωσιακός στην εμφάνισή του: ο γεννημένος στη Βραζιλία αθλητής του άλματος επί κοντώ και ολυμπιονίκης Tom Hintnaus. Ο φωτογράφος ήταν ο θρυλικός Bruce Weber (την εποχή εκείνη ήταν διάσημος για τη συνεργασία του με το GQ και τη Vogue) και η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη. Ο αθλητής εμφανίζεται, σαν Έλληνας θεός, ακουμπισμένος στη χαρακτηριστική λευκή πέτρα του νησιού, ντυμένος μόνο με ένα λευκό εσώρουχο, στο οποίο αναγράφεται η μάρκα στη μέση.

Η πόζα αναλύεται από τον ειδικό στις μελέτες φύλου David Coad στο βιβλίο The Metrosexual: Gender, Sexuality, and Sport (Φύλο, σεξουαλικότητα και αθλητισμός). Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η στάση θυμίζει τα ελληνικά αγάλματα της αρχαϊκής περιόδου, τους λεγόμενους κούρους, τα οποία ήταν «μεγάλα γλυπτά γυμνών ανδρικών σωμάτων που χρησίμευαν ως λατρευτικές προσφορές στους θεούς». Λίγο αργότερα, η εικόνα του Hintnaus έκανε μεγάλη είσοδο στη Νέα Υόρκη – κυριολεκτικά, με μια διαφημιστική πινακίδα διαστάσεων 40 x 50 ποδιών που εμφανίστηκε στη μέση της Times Square. Ο Calvin Klein γέμισε επίσης τις στάσεις των λεωφορείων της πόλης με τη διαφήμιση, και αυτό που συνέβη είναι ένα τέλειο παράδειγμα της ευφορίας που εξαπέλυσε: πολυάριθμες στάσεις λεωφορείων βανδαλίστηκαν και η αφίσα κλάπηκε.

