Eurostat: Οι πιο ευτυχισμένοι Ευρωπαίοι είναι οι Αυστριακοί – Ποια η θέση των Ελλήνων;

Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη ζωή τους εμφανίζονται οι Αυστριακοί, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία Eurostat.

Το 2022, οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση βαθμολόγησαν τη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή τους κατά μέσο όρο με 7,1 μονάδες σε μια κλίμακα από το 0 (πολύ δυσαρεστημένοι) έως το 10 (πολύ ικανοποιημένοι).

Για 18 από τις 27 χώρες η συνολική ικανοποίηση από τη ζωή αξιολογήθηκε πάνω ή ίδια με τον μέσο όρο.

🙂😐Average life satisfaction in the EU rated 7.1 out of 10 in 2022.

Highest:

🇦🇹Austria (7.9)

🇫🇮Finland, 🇵🇱Poland and 🇷🇴Romania (each 7.7)

Lowest:

🇧🇬Bulgaria (5.6)

🇩🇪Germany (6.5)

What about your country? 👉https://t.co/hUG2eGM82l pic.twitter.com/w7R0Ub8Wto

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) January 15, 2024