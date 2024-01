Αυτός είναι το φαβορί για την θέση του Μουρίνιο στη Ρόμα

Ο Ντανιέλ Ντε Ρόσι θα είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο άνθρωπος που θα διαδεχθεί τον Ζοσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρόμα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός αποτελεί εδώ και λίγη ώρα παρελθόν από τους Ρωμαίους, με τον άλλοτε παίκτη και θρύλο της ομάδας να είναι έτοιμος να υπηρετήσει ξανά την μεγάλη του αγάπη, αυτή την φορά από διαφορετικό πόστο.

Μάλιστα την συγκεκριμένη είδηση επιβεβαίωσε και ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο οποίος αποκάλυψε πως οι δυο πλευρές είναι μια ανάσα από τη συμφωνία και μένουν να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συνεργασίας τους.

🚨🟡🔴 AS Roma are closing in on the final details for Daniele De Rossi to be appointed as new head coach.

Contract expected to be valid until June with an option to extend in case all parties want to continue together.

Staff members already being discussed. pic.twitter.com/i0sluoIu1y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2024