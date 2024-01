Τέλος ο Μουρίνιο από την Ρόμα

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία της Ρόμα με τον Ζοσέ Μουρίνιο, όπως ανακοίνωσε ο ιταλικός σύλλογος σήμερα (16/1).

«Έτριζε» η καρέκλα του Πορτογάλου τεχνικού το τελευταίο διάστημα στην πρωτεύουσα της Ιταλίας και η σημερινή ανακοίνωση της διοίκησης των Ρωμαίων, ήρθε να βάλει τέλος στις φήμες γύρω από το μέλλον του Μουρίνιο στη Ρόμα.

Ο «Special One» πληρώνει το κακό ξεκίνημα της ιταλικής ομάδας τη φετινή σεζόν, καθώς και τον αποκλεισμό από το Κύπελλο και φαίνεται πως δεν θα έχει την ευκαιρία να το «γυρίσει», αφού αποφασίστηκε η απομάκρυνσή από τον πάγκο της ομάδας μετά από 138 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις στα 2,5 χρόνια που βρέθηκε στη Ρόμα και την κατάκτηση του Conference League το 2022.

