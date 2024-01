Σουάρες: «Δεν φανταζόμουν ότι θα έπαιζα ξανά με τον Μέσι»

Την πρώτη της προπόνηση για το 2024 πραγματοποίησε η Ίντερ Μαϊάμι, στην οποία το… παρεάκι από την Μπαρτσελόνα των Μέσι-Μπουσκέτς-Άλμπα, απέκτησε νέο μέλος. Πρόκειται για το νέο μεταγραφικό απόκτημα στην κορυφή της επίθεσης της αμερικανικής ομάδας, Λουίς Σουάρες.

Ο Ουρουγουανός είναι ξανά συμπαίκτης με τον Λιονέλ Μέσι, όπως επίσης και με τους Σέρχιο Μπούσκετς και Ζόρντι Άλμπα, με τους οποίους ήταν μαζί στην Μπαρτσελόνα και κατέκτησαν τίτλους σε Ισπανία και Ευρώπη.

Ο 36χρονος φορ σε δηλώσεις που παραχώρησε ανέφερε πως δεν πίστευε ότι θα έπαιζε, ξανά, με τον Αργεντινό παγκόσμιο πρωταθλητή, καθώς ένιωθε πως θα τελείωνε την καριέρα του στους «μπλαουγκράνα».

«Να παίξω ξανά με τον Μέσι, τον Μπουσκέτς και την Άλμπα; Δεν το φανταζόμουν γιατί αρχικά πίστευα ότι ο Μέσι θα τελείωνε την καριέρα του στη Μπαρτσελόνα, έναν σύλλογο στον οποίο είναι ευγνώμων, στον οποίο πέτυχε όλα όσα ήθελε, όπως όπως και ο Σέρχιο και φυσικά ο Τζόρντι. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι έτσι, αλλάζει γρήγορα».

