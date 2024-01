Μάντσεστερ Σίτι: Ξανά εκτός ο Χάαλαντ, πάει για βασικός ο Ντε Μπρόινε (pic)

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι έτοιμη να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της στην Premier League, με τους Πολίτες να ταξιδεύουν στην Βόρεια Αγγλία για να αντιμετωπίσουν την Νιούκαστλ (19:30,13/1) αύριο το απόγευμα.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα στην συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση με τις «Καρακάξες» ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών της ομάδας και τόνισε ότι ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν θα δώσει το παρόν στην αναμέτρηση του «Σέντ Τζέιμς Παρκ» καθώς δεν έχει επανέλθει ακόμα στο 100% και θα παραμείνει εκτός για ακόμη μία αναμέτρηση. Ο Νορβηγός έχει να αγωνιστεί με τους Πολίτες από την αναμέτρηση με την Άστον Βίλα στις αρχές του Δεκέμβρη.

«Ο Τζακ Γκρίλις ήταν άρρωστος το τελευταίο διάστημα και ευτυχώς επέστρεψε σήμερα. Αντίθετα, οι Χάαλαντ και Στόουνς είναι εκτός για το ματς με την Νιούκαστλ», τόνισε αρχικά ο Γκουαρντιόλα και στη συνέχεια ανέφερε:

«Είδα τον Ντε Μπρόινε να αισθάνεται καλά και να είναι δυναμικός. Ήταν σε καλύτερη κατάσταση σε σύγκριση με τις προπονήσεις του πριν από το ματς με την Χάντερσφιλντ. Είναι έτοιμος να παίξει βασικός και το ταξίδι που κάναμε στο Άμπου Ντάμπι τον ωφέλησε».

