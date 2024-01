Πρόβλημα στην Μπαρτσελόνα: Χωρίς Ραφίνια στον τελικό του Super Cup με τη Ρεάλ

H Mπαρτσελόνα νίκησε χθες βράδυ την Οσασούνα (2-0) στον δεύτερο ημιτελικό του Ισπανικού Supercopa και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, όπου θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας (14/1, 21:00).

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, Ραφίνια, τραυματίστηκε στην χθεσινή αναμέτρηση με την ομάδα από την Παμπλόνα και αντικαταστάθηκε λίγο πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Ο 27χρονος άσος ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό μηρό και αμέσως αποχώρησε από το γήπεδο, με το ιατρικό τιμ των Καταλανών να κάνει άμεσα τις πρώτες του εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του. Όπως ανακοίνωσε επίσημα η Μπάρτσα ο Ραφίνια έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό μηρό και θα παραμείνει εκτός για αρκετές μέρες, με την επιστροφή του στην δράση να επανεκτιμάται ανάλογα με την ανάρρωσή του.

Ο Ραφίνια είναι από τους βασικούς ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα στην επίθεση με τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό να έχει πραγματοποιήσει τη φετινή σεζόν 20 συμμετοχές με απολογισμό 4 γκολ και 8 ασίστ. Μια πολύ σημαντική απουσία, την οποία καλείται να καλύψει ο προπονητής των Καταλανών.

INJURY NEWS | Tests carried out today have shown that Raphinha has a left hamstring injury. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/hpL05UcVT4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2024