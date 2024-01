Κόλπος του Ομάν: Κατάληψη πετρελαιοφόρου ελληνικών συμφερόντων

Για κατάληψη δεξαμενόπλοιου ελληνικών συμφερόντων στον Κόλπο του Ομάν κάνουν λόγο, διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το «Associated Press», πρόκειται για το πετρελαιοφόρο «St. Nikolas» (πρώην Suez Rajan), σημαίας νησιών Μάρσαλ, συνδεδεμένο με την ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Empire Navigation, φέρεται να είναι υπό κατάληψη παραστρατιωτικών ομάδων, σύμφωνα με ενημέρωση του βρετανικού στρατού.

Η εταιρεία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών Ambrey δήλωσε ότι «έξι μαυροντυμένοι ένοπλοι» επιβιβάστηκαν στο πλοίο. Οι άνδρες είχαν κάλυψαν τις κάμερες παρακολούθησης κατά την εισβολή.

Το περιστατικό ξεκίνησε νωρίς το πρωί στα ύδατα μεταξύ του Ομάν και του Ιράν, σε μια περιοχή από την οποία περνούν πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Περαιτέρω προσπάθειες επικοινωνίας με το πλοίο απέτυχαν.

#BREAKING : @UK_MTO said that it was unable to make further contact with the vessel at this time and that authorities were investigating the incident https://t.co/jrXwc8ZfEj

Τουλάχιστον ένα από τα μέλη του πληρώματος είναι Έλληνας. Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας ο Έλληνας ναυτικός είναι ναυτολογημένος ως δόκιμος πλοίαρχος.

Η προηγούμενη ονομασία του πλοίου ήταν «Suez Rajan» και είχε εμπλακεί σε μια χρόνια διαμάχη που τελικά οδήγησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να κατασχέσει 1 εκατομμύριο βαρέλια ιρανικού αργού πετρελαίου σε αυτό.

The tanker which the Iranians have boarded today in the Gulf of Oman is the ST NIKOLAS (9524475); carrying Iraqi oil. Formerly known as the SUEZ RAJAN; she was seized by the US government for having transported a million barrels of Iranian oil in connection to a US company. pic.twitter.com/0eMLbtIjwO

— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) January 11, 2024