Η Ελίζ Στεφάνικ στοχεύει να μπει στον Λευκό Οίκο δίπλα στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ  

Το 2024 φαίνεται πως θα είναι η χρονιά της Ελίζ Στεφάνικ. Αν ήταν τραγούδι στο Billboard chart, θα είχε μια σφαίρα δίπλα στο όνομά της για να δείξει την ταχύτητα με την οποία ανεβαίνει τα σκαλοπάτια της πολιτικής εξουσίας στις ΗΠΑ, σχολιάζει σχετικά άρθρο του Guardian.

Και όχι άδικα, αφού τις τελευταίες εβδομάδες, η βουλευτής της Νέας Υόρκης διεκδίκησε τα εύσημα για την απομάκρυνση δύο προέδρων μεγάλων πανεπιστημίων της χώρας, του Χάρβαρντ και της Πενσυλβάνια, αφού οι πιεστικές ερωτήσεις που έθεσε στις δύο γυναίκες στο Κογκρέσο για τα φαινόμενα αντισημιτισμού οδήγησαν στις παραιτήσεις τους με λίγες μέρες διαφορά, καθώς οι απαντήσεις τους κρίθηκαν ανεπαρκείς.

«Δύο έπεσαν», έγραψε η ίδια στο Χ μετά την παραίτηση της Κλοντίν Γκέι του Χάρβαρντ, μια εξέλιξη που θεωρήθηκε ιδεολογική νίκη της ακροδεξιάς, anti-woke πτέρυγας του κόμματος. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Στεφάνικ πραγματοποίησε μια εμφάνιση αντάξιας πρωταγωνίστριας δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς στην εκπομπή Meet the Press του NBC, στην οποία είπε εκστόμισε μια ατάκα που έγινε άμεσα viral λόγω του πόσο εξωφρενικό ήταν το νόημα της.

Elise Stefanik wants to be Trump’s running mate. That’s unfortunate | Margaret Sullivan https://t.co/j996xtt1hI

— The Guardian (@guardian) January 11, 2024