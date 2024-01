Buddymooning: Είναι τα ταξίδια του μέλιτος μόνο για δύο;

Το περασμένο καλοκαίρι, η Marie-Claire Chappet και ο σύντροφος της ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στη νότια Γαλλία. «Είχαμε προγραμματίσει για ταξίδι του μέλιτος να πάμε οδικώς στην Προβηγκία και στη συνέχεια να περάσουμε μια εβδομάδα στη Σικελία», λέει η ίδια στον Independent.

Κι ενώ μέχρι εδώ δεν υπάρχει τίποτα αξιοσημείωτο για αναφορά, το σκηνικό ανατρέπεται στην επόμενη πρόταση με την οποία και αποκαλύπτει ότι το ταξίδι σχεδιάστηκε όχι για δύο άτομα αλλά για τέσσερα, δηλαδή το ζευγάρι και τους δυο καλύτερους φίλους της νύφης. «Ήμασταν εξαρχής σύμφωνοι να ενθαρρύνουμε όποιον ήθελε να μας ακολουθήσει», εξηγεί η Marie Claire λέγοντας ότι τελικά ακολούθησαν μια παράνυφος τους με τον σύντροφο της που ήταν οι καλύτεροι φίλοι της από το πανεπιστήμιο.

Κι ενώ πολλοί θα θεωρήσουν ότι μάλλον τους νεονύμφους πείραξε ο αέρας με άρωμα λεβάντας της Προβηγκίας, η νέα τάση στα ταξίδια του μέλιτος είναι ακριβώς αυτή, μια παρέα από φίλους που πραγματοποιεί μια απόδραση για να γιορτάσει τη γαμήλια ένωση δύο εξ αυτών.

Η μεγάλη ανατροπή

Το buddymooning, όπως είναι το όνομα της, ήρθε για να αντικαταστήσει το παραδοσιακό honeymooning και ήδη έχει κατακλύσει το Instagram και το TikTok με φωτογραφίες και βίντεο φίλων που ταξιδεύουν μαζί με τους νεόνυμφους για να ζήσουν από πρώτο χέρι όλοι μαζί την περιπέτεια μιας βουτιάς στο Αμάλφι, μιας κρουαζιέρας στο Κάπρι ή έστω μιας πεζοπορίας στη Νέα Σκωτία. «Πολλά ζευγάρια, κυρίως εκείνα που είναι γύρω στα είκοσι και τα τριάντα, επιθυμούν να πάνε αντίθετα στην παράδοση», εξηγεί η ειδική σε θέματα σχέσεων και σεξουαλικότητας Courtney Boyer. «Το να επιλέξουν να κάνουν buddymoon αντί για ταξίδι του μέλιτος είναι ένας τρόπος να το πετύχουν.

Ο κόσμος βρήκε από την πανδημία του κορονοϊού έχοντας συνειδητοποιήσει τη σημασία της κοινότητας και των εμπειριών που βιώνονται από κοινού. Τα budymoons συνδυάζουν και τα δύο. Αποτελούν την τέλεια δικαιολογία για να βρείτε έναν λόγο να ταξιδέψετε και να γιορτάσετε ένα ορόσημο της ζωής σας με αγαπημένους φίλους», συμπληρώνει.

Η Marie Claire πάντως πέρασε ένα τέλειο ταξίδι του μέλιτος, παρά τα δεκάδες φρύδια που σηκώθηκαν με έκπληξη όταν εκείνη ή ο σύζυγος της έλεγαν ότι βρίσκονταν σε ταξίδι του μέλιτος και οι απέναντι έβλεπαν τέσσερα άτομα που δεν μπορούσαν να καταλάβουν ακριβώς τη δυναμική της παρέας. Κάτι ανάλογο έπραξε και η Hannah Godwin με τον σύζυγο της Dylan Barbour, συμμετέχοντες στο reality show «Bachelor in Paradise», οι οποίοι αφού παντρεύτηκαν στη Γαλλία πήγαν μαζί με μια παρέα 13 ατόμων στη Μύκονο για να απολαύσουν όλοι μαζί το δικό τους ταξίδι του μέλιτος.

Σκεφτήκαμε ότι αφού οι φίλοι μας είναι ήδη στην Ευρώπη, γιατί να μην συνεχίσουμε το πάρτι;», δήλωσε η Goodwin στην εφημερίδα The New York Times.

Παράταση νιότης

Κι ενώ οι ειδικοί στις σχέσεις εκτιμούν ότι όλα έχουν να κάνουν με τα κίνητρα, αν δηλαδή το ζευγάρι θα ευχαριστηθεί πραγματικά ένα ταξίδι του μέλιτος για πολλούς και δεν θα μετανιώσει αργότερα που δεν είχε την εμπειρία δύο ατόμων απόλυτα αφοσιωμένων ο ένας στον άλλον, η πιο συνηθισμένη εξήγηση είναι ότι πρόκειται για ανθρώπους που θέλουν να διατηρήσουν την ελευθερία της νιότης για λίγο παραπάνω, πηγαίνοντας διακοπές με φίλους.

Φυσικά, τίποτα δεν αποκλείει ένα ζευγάρι να επιλέξει να συνδυάσει το buddymooning με το honeymooning, να οργανώσει δηλαδή ένα ταξίδι του μέλιτος για πολλούς που θα καταλήξει με το ζευγάρι μόνο του σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία.

Σε κάθε περίπτωση όπως συμπεραίνουν οι ψυχολόγοι Clara Zelleroth και Helga Johnson Wennerdal στη βρετανική εφημερίδα «το στυλ σχέσεων των ζευγαριών έχει αλλάξει ριζικά τις τελευταίες δεκαετίες. Τα περισσότερα ζευγάρι πια επιλέγουν να συγκατοικήσουν πριν το γάμο, παντρεύονται αργότερα στη ζωή τους και διατηρούν μακροχρόνιους αρραβώνες», καταλήγουν.