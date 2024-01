Παγκόσμια Τράπεζα: Η παγκόσμια οικονομία οδεύει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά επιβράδυνσης

Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας το 2024 δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς προειδοποιεί για τρίτη συνεχομένη χρονιά που θα επιβραδύνεται η ανάπτυξη.

Επεσήμανε ότι οδεύει να καταγράψει το χειρότερο εξάμηνο ανάπτυξης των τελευταίων 30 ετών, καθώς το υψηλότερο κόστος δανεισμού και οι γεωπολιτικές εντάσεις επιβαρύνουν την παραγωγή. Μελανά επίσης είναι τα στοιχεία για την φτώχεια και τη θηλειά του χρέους των αναπτυσσομένων χωρών.

«Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα συνεχίζει να εξασθενεί,» αναφέρει η έκθεση «εν μέσω των συνεπειών των αυστηρών νομισματικών πολιτικών, περιοριστικών χρηματοπιστωτικών συνθηκών και της αδύναμης παγκόσμιας ανάπτυξη του εμπορίου. Μετά από μια απότομη επιβράδυνση το 2022 και νέα μείωση πέρυσι, η αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής αναμένεται να μειωθεί το 2024, σηματοδοτώντας το τρίτη διαδοχικό έτος επιβράδυνσης. Η πρόσφατη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εντείνει τους γεωπολιτικούς κινδύνους και αυξάνει την αβεβαιότητα στις αγορές εμπορευμάτων, με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια ανάπτυξη. Αυτό συμβαίνει ενώ η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει την παρατεταμένες επιπτώσεις των επικαλυπτόμενων σοκ των τελευταίων τεσσάρων ετών (πανδημία, εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αύξηση του πληθωρισμού και η επακόλουθη απότομη σύσφιγξη των παγκόσμιων νομισματικών συνθηκών)».

Το παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,4% φέτος, έναντι 2,6% το 2023, 3% το 2022 και 6,2% το 2021, όταν υπήρξε ανάκαμψη μετά το τέλος της πανδημίας.

— World Bank Research (@wb_research) January 9, 2024