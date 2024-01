Τουρκία: Με τον Ερντογάν συναντήθηκε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν

Με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο μέγαρο Vahdettin στην Κωνσταντινούπολη συναντήθηκε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, προτού αναχωρήσει για το νησί της Κρήτης όπου πρόκειται να συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Είχε προηγηθεί η συνάντηση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας με τον τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, η οποία διήρκεσε δύο ώρες.

Το θέμα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, τα μαχητικά F-16 που ζητάει η Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα, όπου ‘Αγκυρα και Ουάσινγκτον έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία.

Επί τάπητος τίθενται, επίσης, περιφερειακά θέματα και οι διμερείς σχέσεις.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with US Secretary of State Antony Blinken at Vahdettin Mansion in Istanbul.

At the meeting, Ministers discussed the war and humanitarian crisis in Gaza, Sweden’s NATO accession process, bilateral & regional issues. 🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/UvHbV5YoDs

