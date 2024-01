iPhone 15: Η λειτουργία που μπορεί να μας σώσει σε περίπτωση τροχαίου

Σε έναν κόσμο όπου οι περισσότεροι άνθρωποι οδηγούν σε καθημερινή βάση, το μόνο που χρειάζεται είναι μία άτυχη στιγμή ώστε να προκύψει ένα ατύχημα.

Όταν αυτό συμβεί, το εάν κάποιος θα ζήσει ή θα πεθάνει εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα φτάσει η ιατρική βοήθεια.

Σε αυτό το σημείο έρχεται το νέο iPhone, το οποίο μπορεί όχι μόνο να μας βοηθήσει, αλλά να μας σώσει τη ζωή.

Το iPhone και Apple Watch έχουν εξοπλιστεί με τη λειτουργία Ανίχνευσης Σύγκρουσης (Crash Detection), η οποία μέσω ενός γυροσκόπιου και ενός αισθητήρα επιτάχυνσης, μπορεί και ανιχνεύει σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Συγκεκριμένα, μπορεί να εντοπίσει μετωπικές, πλευρικές και οπίσθιες συγκρούσεις, καθώς και ανατροπές οχημάτων, στα οποία εμπλέκονται πολλά διαφορετικά επιβατικά οχήματα.

Το Crash Detection όταν ανιχνεύσει ένα τροχαίο ατύχημα σημιουργεί έναν ήχο ως συναγερμό και εμφανίζει μία ειδοποίηση.

Έτσι, έαν ο χρήστης για να απαντήσει θα σύρει το σχετικό εικονίδιο στη συσκευή του, η οποία θα καλέσει στη συνέχεια τα επείγοντα.

My brother’s girlfriend’s cousin and his family were caught in their vehicle in Maui while the wildfires suddenly erupted around them.

No cell service, so Apple Emergency SOS was the only way they could get in contact with first responders. Literally saved their lives. pic.twitter.com/PpxNwTGOAf

— Michael J. Miraflor (@michaelmiraflor) August 10, 2023