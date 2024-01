Η νέα αρχή πριν από τον τραγικό θάνατο της Melissa – Τη σκότωσε με το αυτοκίνητο ο σύζυγός της

Η οικογένεια της Melissa Hoskins είναι συντετριμμένη μετά τον τραγικό θάνατό της. Η Melissa έπεσε νεκρή όταν τη χτύπησε με το αυτοκίνητο ο σύζυγό της Rohan Dennis.

Σε μια δήλωση του πατέρα της Peter, που κυκλοφόρησε μέσω του AusCycling, η οικογένεια χαρακτηρίζει τη Melissa Hoskins ελεύθερο πνεύμα και δηλώνει συγκλονισμένη από τον τραγικό χαμό της.

«Είμαστε συντετριμμένοι και εξακολουθούμε να παλεύουμε να επεξεργαστούμε αυτό που έχει συμβεί. Όχι μόνο χάσαμε μια κόρη και μια αδερφή, αλλά τα παιδιά έχασαν τη μητέρα τους, ένα ελεύθερο πνεύμα, έναν άνθρωπο δοτικό με υπομονή και όρεξη για ζωή.

Ήταν ο βράχος της ζωής τους και της δικής μας και πρέπει να τιμήσουμε τη μνήμη της ώστε να μεγαλώσουν τα παιδιά γνωρίζοντας ποια ήταν, τι αντιπροσώπευε και τι έδωσε σε όλους όσους άγγιξε στη ζωή.

Η θλίψη και το κύμα υποστήριξης μας έχει κυριεύσει. Στη σύντομη ζωή της η Melissa είχε τόσα πολλά θετικά σημεία επαφής σε όλο τον κόσμο.

Τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη θλίψη μας ιδιωτικά και δεν θα κάνουμε άλλα σχόλια. Ζητάμε από τα μέσα ενμέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητά μας και των παιδιών της Melissa».

I have a very heavy heart. My thoughts are with their children, family and fellow friends. This is a very difficult and tragic time. RIP @MelissaMHoskins 💔 pic.twitter.com/aK8il9jePt

Η Melissa, σύμφωνα με τις αρχές, πέθανε όταν χτυπήθηκε θανάσιμα από το όχημα του συζύγου της και Ολυμπιονίκη ποδηλάτη στις 30 Δεκεμβρίου κοντά στο σπίτι τους στην Αδελαΐδα.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Βασιλικό Νοσοκομείο της Αδελαΐδας με σοβαρά τραύματα και άφησε την τελευταία της πνοή λίγες ώρες αργότερα.

Η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες στον Rohan Dennis και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση μέχρι να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο τον Μάρτιο.

Ο πατέρας των δύο παιδιών εθεάθη να μιλάει στο κινητό του τηλέφωνο ενώ στεκόταν στην πίσω αυλή του σπιτιού τους το πρωί της Τρίτης, με φιλικά πρόσωπα του ζευγαριού να αναφέρουν ότι το ζευγάρι σχεδίαζε να κάνει κάποιες σημαντικές αλλαγές στη ζωή του.

Οι δυο τους, σύμφωνα με πηγές, σχεδίαζαν να ανοίξουν τον δικό τους αμπελώνα στους λόφους της Αδελαΐδας.

Είχαν πρόσφατα μετακομίσει στο σπίτι τους στο Medindie μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, αλλά προετοιμάζονταν για τη ζωή τους μετά τη συνταξιοδότηση.

Ο Rohan Dennis είχε αποσυρθεί τον περασμένο χρόνο μετά από 16 χρόνια στο άθλημα της ποδηλασίας.

The AOC has expressed the utmost sadness at the loss of Olympic cyclist Melissa Hoskins after the tragic events in Adelaide.

Our condolences go to Melissa’s family, friends and the cycling community at this extremely difficult time. pic.twitter.com/oh8Z8w2qf8

— AUS Olympic Team (@AUSOlympicTeam) December 31, 2023