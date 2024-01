«Συμβόλαιο μέχρι το 2026 ο Μαρτίνς στον Ολυμπιακό»

Μπαμ 2024 για τον Ολυμπιακό με μια κίνηση που ομολογουμένως θα συζητηθεί. Οι Ερυθρόλευκοι συμφώνησαν και φέρνουν στην Ελλάδα, τον πολύ Ζέλσον Μαρτίνς, που φτάνει στη χώρα μας σήμερα το απόγευμα (17:55).

Λίγο μετά, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αποκάλυψε τους όρους του συμβολαίου του Πορτογάλου εξτρέμ, με τον Ιταλό δημοσιογράφο να κάνει λόγο για συμβόλαιο μέχρι το 2026.

Αναλυτικότερα ανέφερε:

«Ο Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό! Συμφωνία με τον Πορτογάλο εξτρέμ που θα ταξιδέψει σήμερα για ιατρικές εξετάσεις. Το συμβόλαιο θα ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Η Μονακό θα διατηρήσει το 10% από μελλοντική του πώληση».

🚨🔴⚪️ Gelson Martins to Olympiacos, here we go! Agreement in place with the Portuguese winger who’ll travel today for medical tests.

Understand contract will be valid until June 2026.

AS Monaco will keep 10% sell on clause. pic.twitter.com/c1SPmMHjx6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2024