Έλον Μασκ: H τεχνητή νοημοσύνη Grok απογοητεύει τους συντηρητικούς οπαδούς του

Εξοργισμένος από την πολιτική ορθότητα του ChatGPT, το οποίο αποφεύγει να θίγει ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ο Έλον Μασκ υποσχέθηκε ότι θα ανέπτυσσε τη δική του μηχανή διαλόγου που θα λέει την αλήθεια έξω από τα δόντια.

Όπως φαίνεται δεν ήταν τόσο εύκολο όσο νόμιζε.

Λίγες εβδομάδες μετά το λανσάρισμα του Grok για τους συνδρομητές του X στις 8 Δεκεμβρίου, αναφέρει η Washington Post, ο Μασκ γίνεται στόχος επικρίσεων από δεξιούς κύκλους, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις φιλελεύθερες απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης σε θέματα όπως η διαφορετικότητα και τα δικαιώματα των τρανς.

«Χρησιμοποιώ τόσο το Grok όσο και το ChatGPT ως βοηθούς για έρευνα. Το πρώτο είναι σχεδόν το ίδιο woke με το δεύτερο» έγραψε ο Τζόρνταν Πίτερσον, συντηρητικός κοινωνικός ψυχολόγος και διασημότητα του YouTube.

Unfortunately, the Internet (on which it is trained), is overrun with woke nonsense.

Grok will get better. This is just the beta.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2023