Η ιστορία πίσω από τον πραγματικό Σκρουτζ – «Έτρωγε ληγμένο κρέας και κοιμόταν μόλις σκοτείνιαζε»

H Χριστουγεννιάτικη Ιστορία (A Christmas Carol) αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες νουβέλες για την περίοδο των γιορτών, είτε σε γραπτή μορφή από την πένα του ίδιου του Κάρολου Ντίκενς είτε σε κάποια κινηματογραφική εκδοχή της, έχει ενθουσιάσει, τρομοκρατήσει και συγκινήσει τους ανθρώπους από το 1843 και μετά όταν εκδόθηκε για πρώτη φορά.

Το βιβλίο αναφέρεται στον παράξενο και τσιγκούνη τοκογλύφο, Εμπενίζερ Σκρουτζ, τον οποίο ο Ντίκενς περιγράφει ως «έναν σφίγγοντα, αρπάζοντα, πλεονέκτη, παλιό αμαρτωλό» που υποτιμά το προσωπικό του και απεχθάνεται τα Χριστούγεννα, ο οποίος μετά την υπερφυσική επίσκεψη που δέχτηκε από τον πεθαμένο συνεταίρο του Τζέικομπ Μάρλεϋ και από τα φαντάσματα των Χριστουγέννων του Παρελθόντος, του Παρόντος και του Μέλλοντος, παρουσιάζει μία ιδεολογική, ηθική και συναισθηματική μεταστροφή.

Στην πραγματικότητα, πιστεύεται από πολλούς ότι ο γερο-τσιγκούνης βασίστηκε σε πραγματικό πρόσωπο και αυτός ήταν ο Τζον Ελβς, γαιοκτήμονας, εργολάβος και βουλευτής Μπέρκσαϊρ μεταξύ 1772 και 1784. Ήταν γνωστός για την τσιγκουνιά του και την «αμύθητη» περιουσία του.

Πήγαινε αμέσως για ύπνο μόλις σκοτείνιαζε για να κάνει οικονομία, θεωρώντας τα κεριά σπατάλη και αν κάποιος είχε το θάρρος να τον επισκεφτεί, θα έπρεπε να μοιραστεί τη φωτιά από ένα ξύλο και μερικές φορές να αρκεστεί σε ένα ποτήρι κρασί για δύο.

Έτρωγε κρέας που είχε λήξει και είχε ξεπεράσει κατά πολύ τις αντοχές του για να αποφύγει την αγορά νέων τροφίμων. Μάλιστα ένας καλεσμένος που μοιράστηκε ένα γεύμα μαζί του περιέγραψε πώς αγόραζε ένα σφάγιο και το έτρωγε «μέχρι το τελευταίο στάδιο σήψης, κρέας που περπατούσε στο πιάτο του».

Μισούσε τόσο πολύ να αγοράζει φαγητό που κάποτε πήρε ένα μισοφαγωμένο μαυροπετρίτη από έναν αρουραίο που τον είχε σύρει από μια λίμνη.

Μετά το δείπνο πήγαινε κρυφά στους στάβλους για να αφαιρέσει ό,τι σανό είχε αφήσει ο σταβλίτης για τα άλογα των επισκεπτών και να το φυλάξει για τα δικά του. Ταξιδεύοντας στο Ουέστμινστερ από την εκλογική του περιφέρεια στο Μπέρκσαϊρ, αρνήθηκε να πληρώσει για άμαξα, προτιμώντας να καβαλήσει ένα πόνι.

Ακολουθούσε μαλακά πεζοδρόμια αντί για τον δρόμο για να γλιτώσει τα πέταλα, έβαζε στην τσέπη του ένα βραστό αυγό για να εξασφαλίσει ότι δεν θα χρειαζόταν να αγοράσει γεύμα σε ταβέρνα και κοιμόταν κάτω από φράχτες.

Όπως αναφέρει η Mirror, μακριά από τα κοστούμια και τις στολές που φορούν οι σημερινοί βουλευτές, φορούσε κουρελιασμένα ρούχα που ήταν τόσο φθαρμένα και βρώμικα που κάποιοι πίστευαν ότι ήταν ζητιάνος και του έριχναν δεκάρες στα χέρια καθώς περπατούσε, αφού αρνιόταν να πληρώσει για κάθε είδους μεταφορικό μέσο.

Μάλιστα όπως αναφέρει η Daily Mail, λέγεται ότι κάποτε, όταν τραυμάτισε και τα δύο του πόδια πέφτοντας στο σκοτάδι, επέτρεψε σε έναν φαρμακοποιό να θεραπεύσει μόνο το ένα. Κοιτάζοντας την ευκαιρία, στοιχημάτισε έξυπνα ότι το πόδι που δεν είχε θεραπευτεί θα γινόταν πιο γρήγορα καλά απ’ ό,τι το πόδι που είχε θεραπευτεί. Αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο. Το μη θεραπευμένο πόδι φημολογείται ότι θεραπεύτηκε ένα δεκαπενθήμερο πιο γρήγορα και ο Ελβς κέρδισε πίσω την αμοιβή του από τον φαρμακοποιό.

