Γάζα: Τον «αποδεκατισμό» του συστήματος υγείας στη Λωρίδα καταγγέλλει ο ΠΟΥ

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) κατήγγειλε χθες Κυριακή τον «αποδεκατισμό» του συστήματος υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, που υφίσταται πελώρια καταστροφή στον πόλεμο, κι επανέλαβε την έκκλησή του να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός («αφόρητες» οι εικόνες στα νοσοκομεία της Γάζας όπως καταγγέλλει ο ΠΟΥ και επιβεβαιώνει η φωτογραφία, επάνω, από το X).

«Ο αποδεκατισμός του συστήματος υγείας της Γάζας είναι τραγωδία», τόνισε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους μέσω X.

Rising desperation due to acute hunger witnessed during joint mission by @WHO, @UNOCHA, @UNICEF, @WCKitchen to hospitals in north #Gaza; partners demand immediate scale-up of food and water to ensure population health and stability.

On 23 December, WHO and partners visited, and… pic.twitter.com/uNQep7Ig6T

