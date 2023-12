Έτσι διέλυσε την άμυνα του Ορλάντο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (vid)

Πραγματοποιώντας άλλο ένα double-double μέσα στη σεζόν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στην 21η νίκη, επικρατώντας αυτή τη φορά των Ορλάντο Μάτζικ με σκορ 118-114 στο Ουισκόνσιν.

Ο «Greek Freak» μπορεί να μην ήταν απόλυτα εύστοχος στα εντός πεδιάς σουτ, έδειξε όμως ότι πόσο ασταμάτητος είναι αφού οι παίκτες της ομάδας από την Φλόριντα δεν μπορούσαν να τον… κουμαντάρουν παρά μόνο κάνοντάς του φάουλ.

Έτσι ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση σκοράροντας 37 πόντους (11/25 εντός πεδιάς, 15/19 βολές), κατεβάζοντας 10 ριμπάουντ, μοιράζοντας 6 ασίστ και φιλοδωρώντας τους αντιπάλους του με 2 τάπες, περίπου 37 λεπτά που τον άφησε ο Έιντριαν Γκρίφιν στο παρκέ.

Giannis throws it DOWN 👊

37 points for Antetokounmpo against the Magic! 👏 pic.twitter.com/5GRlj00cgC

— NBA UK (@NBAUK) December 22, 2023