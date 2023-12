Χριστουγεννιάτικο ταξιδιωτικό χάος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οπλισμένη με υπομονή θα πρέπει να είναι οι Βρετανοί που σχεδιάζουν τις χριστουγεννιάτικες αποδράσεις τους. Η καταιγίδα Pia προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο (ακόμα και κλείσιμο γραμμών), προκάλεσε μαζικές ακυρώσεις και πολλές πτήσεις καθηλώθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων. Τα προβλήματα στις μετακινήσεις εντάθηκαν καθώς μια ξαφνική απεργία στη Γαλλία ανάγκασε το Eurotunnel να κλείσει.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για τον καιρό, καθώς οι ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρα πάνω σε αυτοκίνητα και έκλεισαν σιδηροδρομικές γραμμές.

Winter windswept Berehaven Harbour and a short choppy sea breaks off the #IKOMKferry en route to the mainland…#WinterSolstice …#StormPia #Christmas2023 #BereIsland…#westcork pic.twitter.com/opHRxJzGQv

— Marion @Bere Island (@ArdaraghEast) December 21, 2023