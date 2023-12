Χαμάς: Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τους 3 ομήρους ζωντανούς, ο Νετανιάχου τους σκότωσε

Σε μια ολοφάνερη επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου, η Χαμάς εξέδωσε βίντεο που παρουσιάζει τους τρεις Ισραηλινούς ομήρους που σκότωσε ο Ισραηλινός στρατός.

Οι τρεις όμηροι είχαν αφεθεί ελεύθεροι, είχαν αφήσει μήνυμα σχετικά με την παρουσία τους από υπολλείμματα σάλτσας, κρατούσαν λευκή σημαία, φώναζαν στα ισραηλινά και είχαν βγάλει τις μπλούζες τους για να μην νομίσε κανείς πως ήταν παγιδευμένοι με εκρηκτικά.

Όμως ένας στρατιώτης σκότωσε τους δύο και τραυμάτισε τον τρίτο. Όταν ο τρίτος συνέχισε να μιλάει ισραηλινά και βγήκε έξω να ζητήσει βοήθεια, εκτελέστηκε.

Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει τους τρεις ομήρους που σκότωσαν οι IDF.

«Προσπαθήσαμε να τους κρατήσουμε ζωντανούς, αλλά ο Νετανιάχου επέμενε να τους σκοτώσει», αναφέρει στην αρχή το σύντομο βίντεο.

Το βίντεο δείχνει τους τρεις άνδρες όταν ήταν ζωντανοί, να χαμογελούν και να κρατούν λευκά χαρτιά με τα ονόματα και τους αριθμούς ταυτότητάς τους.

Σε άλλο σημείο οι τρεις άνδρες κάθονται σε ένα τραπέζι σε κάτι που μοιάζει με υπόγειο καταφύγιο.

Οι τρεις όμηροι αναγνωρίστηκαν ως ο Ελία Τολιντάνο, Ισραηλινο-Γάλλος πολίτης, ο Νικ Μπέιζερ και ο Ρον Σέρμαν, Ισραηλινο-Αργεντινός.

Το βίντεο έχει στόχο να ασκήσει πίεση στον Νιετενιάχου, μέσω της αντιπολιτευόμενης κοινής γνώμης και κυρίως μέσω των συγγενών των ομήρων. Είναι μια ξεκάθαρη επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου, που όμως φέρνει τον Νετανιάχου και τις IDF σε πολύ δύσκολη θέση. Μάλιστα για να αυξήσει την πίεση εμφάνισε τους όμηρους στο βίντεο με εφέ αίματος.

🇵🇸🇮🇱 Hamas release a video showing 3 hostages that they say were killed by Israel

«We tried to keep them alive, but Netanyahu insisted on killing them.» pic.twitter.com/BeH9fpjwvT

— Censored Men (@CensoredMen) December 21, 2023