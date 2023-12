Κλιματική Αλλαγή: Τρομακτική εκτίμηση επιστημόνων για το μέλλον της Γης

Από το «Armageddon» μέχρι το «The Day After Tomorrow», έχουν γίνει πολλές ταινίες του Χόλιγουντ για το πώς μπορεί να έλθει το τέλος του κόσμου. Στην πραγματική ζωή, είναι η κλιματική αλλαγή αυτή που απειλεί τη ζωή στη Γη μας.

Εν τω μεταξύ, μια νέα μελέτη δίνει μια τρομακτική ματιά στο μέλλον του πλανήτη μας – και δεν φαίνεται όμορφο. Αστρονόμοι προειδοποιούν για «εξάτμιση ολόκληρης της επιφάνειας του ωκεανού» της Γης λόγω του φαινόμενου του θερμοκηπίου.

Σε μοντέλο προσομοίωσης με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, προβλέπεται ολική μετατροπή των συνθηκών επιβίωσης πάνω στον πλανήτη μας: μια δραματική κλιμάκωση των θερμοκρασιών στον πλανήτη μας.

Ανησυχώντας, οι αστρονόμοι επισημαίνουν ότι η Γη μπορεί να γίνει σύντομα μιαν ακατοίκητη κόλαση, όπως είναι ο γειτονικός μας πλανήτης Αφροδίτη. «Να μοιάζει με την ακατοίκητη και αφιλόξενη σε κάθε είδος ζωής Αφροδίτη λόγω του φαινόμενου του θερμοκηπίου», λένε.

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου μπορεί να μετατρέψει έναν εύκρατο, κατοικήσιμο πλανήτη με ωκεανούς νερού, σε έναν πλανήτη που κυριαρχείται από ζεστό ατμό, εχθρικό για κάθε ζωή» υποστηρίζουν οι αστρονόμοι του Πανεπιστημίου της Γενεύης (UNIGE), μαζί με τα γαλλικά εργαστήρια CNRS στο Παρίσι και το Μπορντό.

Στην επιστημονική εργασία τους προειδοποιούν για «εξάτμιση ολόκληρης της επιφάνειας του ωκεανού» της Γης και «δραματική αύξηση των παγκόσμιων επιφανειακών θερμοκρασιών».

Η Γη τότε θα γινόταν ένας πλανήτης σαν την Αφροδίτη – τον «κακό δίδυμο» της Γης και θερμότερο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος, με επιφάνεια αρκετά ζεστή (465°C) ώστε να λιώνει μόλυβδο, και πυκνή ατμόσφαιρα που περιέχει τοξικά σύννεφα θειικού οξέος.

«Η κατανόηση του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι ζωτικής σημασίας για να προλάβουμε την μεταμόρφωση της Γης σε Αφροδίτη» τονίζουν οι επιστήμονες.

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι η διαδικασία κατά την οποία η ατμόσφαιρα ενός πλανήτη συγκρατεί θερμότητα και συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειάς του.

