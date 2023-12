Γάζα: Βίντεο του Ισλαμικού Τζιχάντ με δύο ισραηλινούς ομήρους να παρακαλούν για την απελευθέρωσή τους

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ έδωσε χθες Τρίτη στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει δύο ισραηλινούς ομήρους (φωτογραφίες, επάνω, από βίντεο, κάτω, στο X), εν ζωή, ανάμεσα στους 129 που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος, να παρακαλούν για την απελευθέρωσή τους.

Στο βίντεο των Ταξιαρχιών Αλ-Κουντς, της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, που αναρτήθηκε στον λογαριασμό τους στο Telegram, οι δύο άνδρες εμφανίζονται ο ένας μετά τον άλλο και ζητούν να αυξηθεί η πίεση στις ισραηλινές αρχές για να καταστεί δυνατή η απελευθέρωσή τους.

The armed wing of Palestinian Islamic Jihad, Al-Quds Brigades, has released a video featuring Israeli hostages in #Gaza conveying a message to their leadership calling for ceasefire so they can return home. pic.twitter.com/Evjz2OF2Ks

— Seriewoordenaar Huso (@Seriewoordenaar) December 19, 2023