«ΠΑΟΚ και Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο κόλπο για Χασιόκα» (pic)

Το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Νταΐκι Χασιόκα αποκαλύπτει ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, κάνοντας λόγω για εμπλοκή του «Δικεφάλου του βορρά» στην υπόθεση απόκτησης του Ιάπωνα ακραίου αμυντικού.

Ο Ιταλός τονίζει χαρακτηριστικά πως ο παίκτης έχει πολλές επιλογές για να μετακομίσει σε κάποια άλλη ομάδα στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, επισημαίνοντας ότι ΠΑΟΚ και Ντιναμό Ζάγκρεμπ έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να τον αποκτήσουν.

Τι αναφέρει ο Ρομάνο για τις πιθανότητες του ΠΑΟΚ να αποκτήσει τον Χασιόκα

Παράλληλα ο Ρομάνο ξεκαθαρίζει πως ο παίκτης θέλει να μετακομίσει σε κάποια ομάδα που αγωνίζεται στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, ενώ αναφέρει ότι πρόσφατα υπέγραψε και με την εταιρία εκπροσώπησης παικτών «CAA Stellar» για να το πετύχει.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Χασιόκα αγωνίζεται στο Βέλγιο με τη φανέλα της Σιντ-Τρούιτεν, παίζοντας κυρίως ως δεξιός μπακ, και φέτος μετρά 16 συμμετοχές με απολογισμό 2 γκολ και 1 ασίστ. Είναι βασικός στη βελγική ομάδα που τα πηγαίνει αρκετά καλά στην Jupiler League μετά από 18 αγωνιστικές.

