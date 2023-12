ΗΠΑ: Έδινε συμβουλές μητρότητας στα social media και τώρα κατηγορείται για παιδική κακοποίηση

Η Ruby Franke, μητέρα έξι παιδιών από την πολιτεία Γιούτα των ΗΠΑ, δήλωσε ένοχη σε τέσσερις κατηγορίες κακοποίησης δύο παιδιών της και πιθανότατα θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Το παράδοξο της ιστορίας της Franke είναι πως η ίδια είναι γνωστή λόγω του κάποτε δημοφιλούς καναλιού της στο YouTube με την ονομασία «8 Passengers» (8 επιβάτες), μέσω του οποίου έδινε συμβουλές μητρότητας.

Η Franke στάθηκε όρθια ενώπιον του δικαστηρίου τη Δευτέρα, πήρε μία βαθιά ανάσα και δήλωσε ένοχη για καθεμία από τις τρεις πρώτες κατηγορίες ξεχωριστά.

Στην τέταρτη, πάλεψε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και δήλωσε: «Με τη βαθύτατη λύπη και θλίψη μου για την οικογένειά μου και τα παιδιά μου, ένοχη».

«Δεν θα υπάρξει καμία διαφωνία σχετικά με το αν η φυλάκιση είναι η κατάλληλη ποινή και υπάρχει συμφωνία σχετικά με τις τέσσερις κατηγορίες για διαδοχική εκτέλεση», διευκρίνισε ο δικαστής.

Η Franke δήλωσε αθώα σε δύο άλλες κατηγορίες, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, και τέθηκε ξανά υπό κράτηση μετά την ακροαματική διαδικασία.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Γιούτα, μπορεί να απαγγελθεί κατηγορία για βαριάς μορφής παιδική κακοποίηση δευτέρου βαθμού, εάν το εν λόγω πρόσωπο προκαλεί εν γνώσει του ή σκόπιμα σοβαρή σωματική βλάβη σε ένα παιδί ή προκαλεί ή επιτρέπει σε άλλον να προκαλέσει σοβαρή σωματική βλάβη στο παιδί του. Κάθε κατηγορία επισύρει ποινή φυλάκισης από ένα έως 15 έτη.

