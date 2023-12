Στο 2,9% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο – Χαμηλότερα στην ευρωζώνη

Στο 2,9% διαμορφώθηκε τελικά (από 3% της αρχικής εκτίμησης) ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat. Την ίδια ώρα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή άγγιξε το 2,4%, όπως προβλεπόταν και από την αρχική εκτίμηση.

Ειδικότερα, στο 2,4% επιβεβαιώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Νοέμβριο, από 2,9% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την τελική εκτίμηση της Eurostat που δημοσιεύθηκε σήμερα. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,6 της μονάδας.

Αναφορικά με την Ελλάδα, η εκτίμηση της Eurostat είναι ότι ο ετήσιος πληθωρισμός (εναρμονισμένος δείκτης για να μπορεί να συγκριθεί με την υπόλοιπη ευρωζώνη) έφτασε το 2,9% τον Νοέμβριο, από 3% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψή της. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο δείκτης, σε εθνικό επίπεδο, αυξήθηκε κατά 3% ετησίως τον περασμένο μήνα.

