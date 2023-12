Το Λίβερπουλ – Γιουνάιτεντ δεν είναι απλά ένα ντέρμπι… (pics+vids)

Το απόλυτο ποδοσφαιρικό ντέρμπι βρίσκεται προ των πυλών. Οι δύο σπουδαιότεροι σύλλογοι της Αγγλίας θα «κονταροχτυπηθούν» σήμερα το απόγευμα (18:30) στο Άνφιλντ, σε μια αναμέτρηση που πάντοτε τραβάει τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού πλανήτη. Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζονται για μία ακόμη μεγάλη «μάχη»!

Η 240η συνάντηση των δύο γιγάντων του αγγλικού ποδοσφαίρου είναι γεγονός, με τους συλλόγους να διανύουν βίους αντίθετους μέχρι τώρα στη σεζόν.

Η Λίβερπουλ στην κορυφή της Premier League με 37 βαθμούς, χωρίς να θέλγει με την απόδοσή της. Η Γιουνάιτεντ 6η με 27. Το σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ με μία πρόκριση στους «16» του Europa League ήδη στο… τσεπάκι. Και εκείνο του Έρικ Τεν Χαγκ να προσπαθεί ακόμα να καταλάβει πώς έμεινε εκτός Ευρώπης από Γαλατασαράι και Κοπεγχάγη στον όμιλο του Champions League.

Πάντα ένα ντέρμπι όμως είναι ιδιαίτερο και ξεχωριστό, με τον Κλοπ να το ξέρει πολύ καλά αυτό: «Δεν μου αρέσει καθόλου η κριτική που δέχεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τα media πριν από την μεταξύ μας αναμέτρηση. Δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί είναι από τα ματς που δίνουν κίνητρο και μπορούν να αλλάξουν καταστάσεις. Όσο περισσότερη κριτική δέχονται οι παίκτες της Γιουνάιτεντ, τόσο καλύτεροι γίνονται», τόνισε ο Γερμανός τεχνικός πριν το μεγάλο ματς. Απ’ την άλλη μεριά, η πίεση στον Τεν Χαγκ αυξάνεται, έστω και αν ο ίδιος δεν δείχνει να αγχώνεται: «Δεν ανησυχώ ότι θα απολυθώ αν χάσουμε από τη Λίβερπουλ. Επικεντρώνομαι στο να κάνω αυτή την ομάδα να παίξει καλύτερα, εστιάζω στο να κάνω καλύτερους τους παίκτες», είπε ο Ολλανδός ο οποίος φιλοδοξεί να σβήσει την περσινή ντροπή του 7-0.

Κρατά αιώνες αυτή η κόντρα. Και όχι μόνο για το ποδόσφαιρο

Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι οι ομάδες με τους περισσότερους τίτλους στην Αγγλία. Από 67 έκαστος. Όσον αφορά τις 239 μονομαχίες τους; 90 φορές κερδισμένοι έχουν βγει οι «κόκκινοι διάβολοι», 81 οι «reds» του Μέρσεϊσαϊντ και 68 κανείς τους. Προφανώς πρόκειται για το μεγαλύτερο ντέρμπι της χώρας, αλλά η κόντρα των δύο πόλεων έχει ξεκινήσει εκτός γηπέδων. Πριν καν εφευρεθεί το ποδόσφαιρο. Αυτή η… κολόνια κρατάει από τη Βιομηχανική Επανάσταση, όταν οι έμποροι του Μάντσεστερ κατασκεύασαν το κανάλι της πόλης (το έργο τελείωσε το 1894), λόγω των υψηλών τελών εισαγωγής που επιβάλλονταν από το λιμάνι του Λίβερπουλ. Οι εντάσεις μεταξύ των λιμενεργατών της εργατικής τάξης του Λίβερπουλ και των εργατών στο Μάντσεστερ έγιναν καθημερινό φαινόμενο και αναπόφευκτα αυτό πέρασε και στο γήπεδο.

Το 1894 Λίβερπουλ και Newton Heath (η ονομασία της Γιουνάιτεντ εκείνη την εποχή) συναντήθηκαν για πρώτη φορά. Οι Reds επικράτησαν με σκορ 2-0 και έριξαν την αντίπαλό τους στη δεύτερη κατηγορία.

Η κατασκευή του Manchester Ship έφερε μεγάλο προβληματισμό στο Λίβερπουλ, το οποίο φημιζόταν ως το πιο διάσημο και αναπτυγμένο λιμάνι του κόσμου. Το Μάντσεστερ ξεπέρασε το Λίβερπουλ και οικονομικά και πολιτικά και έγινε από ένα σημείο και έπειτα ο παγκόσμιος κόμβος της κλωστοϋφαντουργίας.

Η κόντρα πέρασε μέχρι και στη μουσική. Οι Beatles επανέφεραν στο προσκήνιο το Λίβερπουλ μερικές δεκαετίες αργότερα και συγκεκριμένα το 1959. Κι εδώ όμως ήρθε γρήγορα η απάντηση από την αντίπερα όχθη: Joy Division, New Order, The Smiths, The Stones Roses, Oasis.

Λίβερπουλ και Μάντσεστερ έχουν υπάρξει κατά καιρούς ιδιαίτερα κομβικοί στην πολιτισμική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Μεγάλης Βρετανίας. Έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στη διαμόρφωση της κουλτούρας του Νησιού όπως την γνωρίζουμε σήμερα.

Δύο μεγάλοι αντίπαλοι, δύο διαφορετικοί κόσμοι που ο ένας κάνει καλύτερο τον άλλον και ο ανταγωνισμός τους έχει επιφέρει ευεργετικές ιδιότητες σε μία ολόκληρη χώρα. Και που το ποδόσφαιρο δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει απ’ αυτή τη συνθήκη. Με τους «μπέμπηδες» του Ματ Μπάσμπι και τον Μπιλ Σάνκλι να αλλάζουν τον ρου της ιστορίας μέσω της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Λίβερπουλ και να γιγαντώνουν τον μύθο του αγγλικού ποδοσφαίρου…