Σοκαρίστηκε και η Αντριάνα Λίμα με τις φωτογραφίες της – Η «πειραγμένη» εμφάνιση

Με τα πληκτρολόγια να έχουν πάρει το τελευταίο διάστημα φωτιά και τους χρήστες να σχολιάζουν την «πειραγμένη» εμφάνιση της Αντριάνα Λίμα, το διάσημο supermodel μίλησε μια ακόμα φορά για την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί.

Και ενώ ο κόσμος εξέφρασε τις ανησυχίες του και πολλοί έκαναν λόγο για αισθητικές επεμβάσεις, το διάσημο supermodel αναφέρει πως σοκαρίστηκε όταν είδε τις φωτογραφίες από την εμφάνισή της.

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα που η Αντριάνα Λίμα πήγε στην πρεμιέρα του «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» προκαλώντας έντονα σχόλια για την εμφάνισή της.

Κάποιοι υπέθεσαν ότι η Αντριάνα Λίμα είχε επέμβει αισθητικά στο πρόσωπό της. «Αυτό είναι το πρόσωπο μιας κουρασμένης μαμάς που έχει μια κόρη στην εφηβεία, μία κόρη λίγο πριν μπει στην εφηβεία, ένα αγόρι ενός έτους που μαθαίνει να περπατάει και τρία σκυλιά. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας», είχε σχολιάσει πριν από λίγο καιρό αναρτώντας μια φωτογραφία με το πρόσωπό της να μην έχει ίχνος μακιγιάζ.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar Arabia η Αντριάνα Λίμα αναφέρθηκε εκ νέου στον χαμό που προκλήθηκε με την πρόσφατη εμφάνισή της, σημειώνοντας πως δεν την ενόχλησαν καθόλου τα σχόλια.

«Είμαι πολύ δυνατή έτσι, και ειλικρινά, κοίταξα τον εαυτό μου πριν βγω έξω και ένιωθα υπέροχα. Ήμουν με τα παιδιά μου, με κοιτούσαν και μου έλεγαν ‘μαμά, είσαι τόσο όμορφη’».

Η Αντριάνα Λίμα ανέφερε ωστόσο, σύμφωνα με το Buzzfeed, ότι σοκαρίστηκε με την εμφάνισή της όταν είδε τις επίμαχες φωτογραφίες. «Ήμουν ότι ‘αυτή δεν είμαι εγώ’. Όλα ήταν περίεργα γιατί δεν με βλέπω έτσι. Εξακολουθώ να μη βλέπω τον εαυτό μου έτσι… μπορείς να βλέπεις τον εαυτό σου διαφορετικά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν προσβλήθηκα ή τίποτα, όμως γελούσα», σημείωσε αναφορικά με τα όσα γράφτηκαν για την εμφάνισή της.

«Το θέμα είναι ότι δεν είμαι 16 χρονών. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με το μόντελινγκ στα 16 αλλά δεν θα γίνω ποτέ ξανά 16. Είμαι 42 και είμαι πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Ασπάζομαι την ηλικία μου και δεν θα αλλάξω για κανέναν» υπογράμμισε η Αντριάνα Λίμα.

