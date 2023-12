Ινδία: Το πρώτο φορητό νοσοκομείο είναι γεγονός – Θα μεταφέρεται από αέρος σε σημεία καταστροφών

Η Ινδία σχεδίασε ένα φορητό νοσοκομείο που μπορεί να μεταφερθεί οπουδήποτε μέσω ελικοπτέρου και να συναρμολογηθεί ταχύτατα.

Το καινοτόμο κατασκεύασμα περιέχει 72 μικρούς αδιάβροχους κύβους, ο καθένας από τους οποίους ζυγίζει λιγότερο από 15 κιλά και έχει διαστάσεις μικρότερες του ενός μέτρου. Είναι γεμάτα με σκηνές και ειδικά σχεδιασμένο ιατρικό εξοπλισμό.

Οι κύβοι μπορούν να μεταφερθούν σε εμπόλεμες ζώνες ή σε περιοχές φυσικών καταστροφών, όπως πλημμύρες και σεισμοί σε απομακρυσμένες περιοχές, και είναι αρκετά ανθεκτικοί ώστε να αντέχουν την πτώση από αεροπλάνο ή ελικόπτερο.

Πέντε εκπαιδευμένοι άνθρωποι χρειάζονται μία ώρα για να συναρμολογήσουν τους κύβους σε ένα πλήρως λειτουργικό νοσοκομείο, ώστε οι γιατροί να αντιμετωπίζουν τραυματισμούς και να εκτελούν χειρουργικές επεμβάσεις. Κάθε ένας από αυτούς είναι εξοπλισμένος για τη θεραπεία έως και 200 ασθενών.

Το υπουργείο Υγείας της Ινδίας δήλωσε: «Μπορεί να παρέχει κρίσιμη ιατρική περίθαλψη, καθιστώντας το σανίδα σωτηρίας σε απομακρυσμένες και δύσβατες περιοχές όπου απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα».

Το νοσοκομείο Aarogya Maitri Aid Cube, που εγκαινιάστηκε επίσημα αυτή την εβδομάδα, διαθέτει μικρές μονάδες εντατικής θεραπείας, χειρουργείο και μια σειρά από εξοπλισμό, όπως φορητές ακτινογραφίες και υπερήχους και αναπνευστήρες. Τροφοδοτείται από μια γεννήτρια που φορτίζεται από ηλιακούς συλλέκτες και διαθέτει νερό και σταθμό μαγειρέματος.

Σύμφωνα με τον Guardian, το νοσοκομείο αποτελεί μέρος ενός φιλόδοξου σχεδίου υγειονομικής περίθαλψης που ξεκίνησε ο ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, για τη στήριξη χωρών με χαμηλό εισόδημα που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Η ευελιξία των κύβων και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να διαμορφωθούν επαινείται από την HLL Lifecare, την κυβερνητική εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το σχεδιασμό τους.

Η Δρ Ankita Sharma, σύμβουλος της HLL Lifecare, δήλωσε:»Η HLL Lifecare είναι υπεύθυνη για την κατασκευή των κύβων: Εάν η άμεση ανάγκη επί τόπου είναι για χειρουργική επέμβαση που σώζει ζωές, τότε μπορεί να συναρμολογηθεί πρώτα το χειρουργείο. Αυτό διαρκεί μόλις 10 λεπτά. Οι γιατροί μπορούν να ξεκινήσουν τη χειρουργική επέμβαση, ενώ οι υπόλοιποι κύβοι συναρμολογούνται».

