ΗΠΑ: Απορρίφθηκε η μήνυση κατά του Γουόρεν Μπίτι για σεξουαλική κακοποίηση έφηβης

Δικαστήριο της Καλιφόρνιας απέρριψε χθες Παρασκευή μήνυση κατά του αμερικανού ηθοποιού Γουόρεν Μπίτι για σεξουαλική κακοποίηση έφηβης στο περιθώριο γυρισμάτων ταινίας το 1973 (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Mario Anzuoni).

Η ενάγουσα Κριστίνα Σάρλοτ Χιρς υποστήριξε ότι σε ηλικία 14-15 ετών γνώρισε τον τότε 35χρονο ηθοποιό.

The woman who sued Warren Beatty with claims of sexual misconduct cannot re-file her claim after a judge terminated the lawsuit Friday.

— Rolling Stone (@RollingStone) December 15, 2023