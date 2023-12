Το χάος στο Ολντ Τράφορντ «απεικονίζεται» στο Χ

Ο αποκλεισμός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τις ευρωπαϊκλές διοργανώσεις ήταν το γεγονός της χθεσινής βραδιάς στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Η απογοητευτική παρουσία της αγγλικής ομάδας στην φετινή διοργάνωση ολοκληρώθηκε με μια ήττα από την Μπάγερν στο Ολντ Τράφορντ και το κλίμα στο «θέατρο των ονείρων» είναι κάτι παραπάνω από βαρύ.

Τι βαρύ, βαρύ κι ασήκωτο που λέει κι ο λαός μας.

Rival fans watching Manchester United finish last in their Champions League group 🤭 pic.twitter.com/Z2ciNC7m7h — B/R Football (@brfootball) December 12, 2023

Η κατάσταση στην αγγλική ομάδα είναι πρωτόγνωρη και όλοι πλέον περιμένουν τις εξελίξεις. Τις αποφάσεις δηλαδή της διοίκησης του αγγλικού συλλόγου για να υπάρξει ένα καλύτερο αύριο.

Απίστευτα σχόλια στο X

Γίνεται βεβαίως εύκολα αντιληπτό ότι η πικρία των οπαδών της Γιουνάιτεντ είναι τεράστια και το χάος που επικρατεί στο Ολντ Τράφορντ, απεικονίζεται στα αμέτρητα σχόλια που δημοσιεύτηκαν στο Χ.

Το τι έγινε αμέσως μετά την λήξη του αγώνα με την Μπάγερν και την ήττα της Μάντσεστερ με 1-0, δεν περιγράφεται.

Sane started celebrating even before Coman touched the ball. He knew Onana wasn’t saving that. pic.twitter.com/8HLN1s4EcM — Troll Football (@TrollFootball) December 13, 2023

Ειρωνικά και επικριτικά σχόλια χιλιάδων οπαδών του αγγλικού συλλόγου (κι όχι μόνο) φανέρωναν τα προβλήματα που καλείται ν’ αντιμετωπίσει η Γιουνάιτεντ σε πολλά μέτωπα.

Υπήρξαν «φαρμακερά βέλη» κατά των διοικούντων την Γιουνάιτεντ για τις αποφάσεις που έχουν λάβει τα τελευταία χρόνια.

Στο «στόχαστρο» βρέθηκε και ο προπονητής της ομάδας, Ερικ Τεν Χαγκ, καθώς όλο και περισσότεροι θεωρούν πως ο Ολλανδός έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την αγωνιστική κατρακύλα της Γιουνάιτεντ.

Manchester United wins at Old Trafford this season: 7 Opposition wins at Old Trafford this season: 7 They’ve lost there twice in four days 🧯 pic.twitter.com/5iKCsemuz0 — B/R Football (@brfootball) December 12, 2023

Δεν γλύτωσαν όμως ούτε οι παίκτες της Μάντσεστερ, καθώς υπήρξαν χιλιάδες αρνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πολλούς ποδοσφαιριστές της αγγλικής ομάδας.

What €100m gets you these dayspic.twitter.com/YjxXBNgEDS — Troll Football (@TrollFootball) December 13, 2023

«Καζάνι που βράζει»

Ο αγγλικός σύλλογος είναι στην παρούσα φάση «καζάνι που βράζει» αλλά οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ δεν προχώρησαν στην λήψη κάποιας απόφασης, σε μια προσπάθεια ν’ αντιστρέψουν το κλίμα.

Μια τέτοια απόφαση ίσως να ήταν η απομάκρυνση του Τεν Χαγκ, αλλά και μια τέτοια κίνηση δεν θα έδινε λύσεις στα προβλήματα του αγγλικού συλλόγου.

Τουλάχιστον σε αυτό συμφωνούν πολλοί οπαδοί του αγγλικού συλλόγου, έχοντας ακόμα νωπές μνήμες από τα όσα έγιναν με Σόλσκιερ, Ράνγκινγκ, Μόγες αλλά και Μουρίνιο.

Όπως και να’ χουν πάντως τα πράγματα είναι είναι σίγουρο. Η αγγλική ομάδα είναι σε κρίσιμο σταυροδρόμι και καλείται να λάβει γενναίες αποφάσεις, προκειμένου να επιστρέψει σε δρόμους επιτυχιών.

Erik ten Hag after Manchester United’s loss: ‘Today the performance was, again, very good and we didn’t deserve to lose’ pic.twitter.com/wCqGPs32Pj — B/R Football (@brfootball) December 12, 2023

Δεν είναι εύκολο και θα είναι χρονοβόρο. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται και υπομονή και επιμονή. Κι αφήσαμε για το φινάλε την δήλωση που έκανε ο Τεν Χαγκ μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του.

Μια δήλωση με την οποία ο Ολλανδός «έβγαλε στη σέντρα» τους παίκτες του, λέγοντας ότι θα πρέπει ν’ αναλάβουν τις ευθύνες τους. Σαφώς και πρέπει, αλλά ο προπονητής δεν το λέει.