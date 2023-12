Αδιόρθωτος Γκριν: Αποβλήθηκε ξανά για χτύπημα στον Νούρκιτς (vid)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν αποβλήθηκε ξανά, αυτή τη φορά στο παιχνίδι των Γουόριορς με τους Σανς στο Φοίνιξ, επειδή χτύπησε στο πρόσωπο τον Γιουσούφ Νούρκιτς.

Συγκεκριμένα, σε μία μονομαχία που είχαν, το… κακό παιδί του Γκόλντεν Στέιτ δεν συγκράτησε τα νεύρα του και αφού έκανε μία περιστροφή γύρω από τον εαυτό του, χτύπησε τον αντίπαλο παίκτη με γροθιά στο πρόσωπο.

Αφού οι διαιτητές είδαν την φάση στο βίντεο, κάπου εκεί τελείωσε άδοξα το ματς για τον Γκριν, ο οποίος δεν πέρασε ένας μήνας από την τιμωρία πέντε αγώνων που του επιβλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της Λίγκας.

Θυμιζουμε πως, είχε τιμωρηθεί για τη συμπεριφορά του στον Ρούμπι Γκομπέρ στον αγώνα με τους Τίμπεργουλβς τον περασμένο Νοέμβριο.

Draymond Green has been ejected from tonight’s game. pic.twitter.com/Tr8ysRIFUq

— TSN (@TSN_Sports) December 13, 2023