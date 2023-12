Ο Τεν Χαγκ τα… έπαθε και δεν μπορούσε να κουνηθεί μετά το 0-3 της Μπόρνμουθ (vid)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέδειξε σε έναν ακόμη αγώνα ότι η εικόνα της στο γήπεδο αλλάζει μέρα με τη μέρα και δεν παραμένει σταθερή.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν το 0-3 της Μπόρνμουθ μέσα στο «Old Trafford», καθώς με γκολ των Σολάνκε, Μπίλινγκ και Σένεσι τα «κεράσια» έφυγαν με ένα τεράστιο διπλό ανεβάζοντάς τους κι άλλο στη βαθμολογία.

Φυσικά , η γκρίνια από πλευράς Γιουνάιτεντ δεν έλειψε και δικαιολογημένα. Ο Έρικ Τεν Χαγκ δεν έχει καταφέρει να κρατήσει σε μία σταθερή απόδοση την ομάδα του με αποτέλεσμα ο κόσμος να αρχίζει να αμφισβητεί τις αποφάσεις του. Στο ματς με την Μπόρνμουθ αρκετοί φίλαθλοι αποχώρησαν από το γήπεδο με περισσότερα από 15 λεπτά ακόμη, αδειάζοντας το «Θέατρο των Ονείρων».

Viral έχει γίνει το βίντεο το οποίο δείχνει τον Ολλανδό τεχνικό να τα έχει… παίξει με το αποτέλεσμα του αγώνα έχοντας μείνει «κόκκαλο» στις πλάγιες γραμμές.

Says it all, goodnight. pic.twitter.com/p2jAxbzBP8

— 𝗧𝗲𝗻 𝗛𝗮𝗴’𝘀 𝗥𝗲𝗱𝘀 ✍🏼🇳🇱 (@TenHagBall_) December 9, 2023