Το μικρό «θαύμα» του Ιραόλα - Πώς ανέτρεψε τα δεδομένα στην Μπόρνμουθ... (pics, vids)

Ο Άντονι Ιραόλα αποτελεί έναν από τους ανερχόμενους προπονητές του ισπανικού ποδοσφαίρου, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά τα προηγούμενα χρόνια στη Ράγιο Βαγιεκάνο και εδώ και μερικούς μήνες, έκανε το «άλμα» για την Premier League και την Μπόρνμουθ.

Ο Ισπανός τεχνικός, που στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού γράφτηκε και για τον Ολυμπιακό στο εξωτερικό, υπέγραψε με τα «κεράσια» και μετά από μια πολύ δύσκολη προσαρμογή πλέον έχει φέρει την ομάδα σε ένα ιδανικό σημείο σχετικά με την υπόθεση παραμονής.

Ο Ιραόλα πριν λίγες ώρες «άλωσε» το «Ολντ Τράφορντ» και επικράτησε με 3-0 άνετα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έφτασε αισίως σε ένα σερί 5 αήττητων παιχνιδιών εκ των οποίων έχει 4 νίκες και έχει «σκαρφαλώσει» στους 19 βαθμούς και στην 13η θέση μετά από 16 παιχνίδια. Η ομάδα του Ιραόλα έχει 10 βαθμούς διαφορά από την ζώνη του υποβιβασμού, ενώ η εικόνα της ειδικά σε αυτά τα 5 ματς μόνο ομάδας που θέλει να σωθεί δεν δείχνει.

Σε αυτά τα 5 ματς έχει 12 γκολ ενεργητικό και μόλις 3 παθητικό, παίζει εξαιρετικά και με την εικόνα της δείχνει ότι πολύ δύσκολα θα μπλέξει. Τα «κεράσια» μάλιστα έχουν μπροστά τους δύο παιχνίδια που είναι τουλάχιστον στα… μέτρα τους πλέον, αφού παίζουν με Λούτον και Νότιγχαμ Φόρεστ (εκτός) και με δύο νίκες «ξεμακραίνει» ακόμη περισσότερο.

Ο Ιραόλα μπορεί να πήγε στην Μπόρνμουθ το καλοκαίρι και να υπέγραψε με προοπτικά αρκετών ετών, όμως ο άμεσος στόχος και πιο σημαντικός καλώς ή κακώς είναι η παραμονή. Το ξεκίνημα της δεν ήταν καλό, αφού είχε μετά από 11 ματς όλους κι όλους 6 βαθμούς και ήταν μέσα στη επικίνδυνη ζώνη.

Μάλιστα την 12η αγωνιστική η Μπόρνμουθ έπαιξε με τη Μάντσεστερ Σίτι και υπέστη μια πολύ βαριά ήττα με 6-1 σε ένα παιχνίδι που πήγαν όλα στραβά και οι πολίτες την τιμώρησαν. Ο Ιραόλα έφτασε πολύ κοντά στο να «πληρώσει» το μάρμαρο και τις εμφανίσεις, όμως σε συνάντηση που είχε με τη διοίκηση πήρε χρόνο και αποδείχτηκε σημαντικός.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από την πεντάδα αγώνων που η Μπόρνμουθ κάνει… θραύση, ο Ισπανός ήταν το πρώτο φαβορί με διαφορά για να απολυθεί στην Premier League. Όμως, όχι μόνο δεν απολύθηκε, αλλά άντεξε, βελτίωσε την ομάδα του και παραμένει. Όχι απλά παραμένει, αλλά είναι καβάλα στο άλογο, ο κόσμος και η διοίκηση τον στηρίζει. Και πως να γίνει αλλιώς άλλωστε…

Ο Ιραόλα έχει ξαναπεράσει από το Ολντ Τράφορντ πριν μερικά χρόνια και πιο συγκεκριμένα, πριν από 11 χρόνια όταν σαν παίκτης της Μπιλμπάο αγωνίστηκε στο ιστορικό γήπεδο της Γιουνάιτεντ για τους «16» του Europa League.

Τότε, ο νυν προπονητής της Μπόρνμουθ είχε πάρει μια σπουδαία πρόκριση με την ομάδα του, επικρατώντας με 3-1 και έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, όπου εντέλει ηττήθηκε από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Όμως ο Ιραόλα είχε πραγματοποιήσει τότε μια φανταστική εμφάνιση σαν παίκτης, κάτι που έκανε πριν λίγα 24ωρα και σαν προπονητής.

🇪🇸✨ Back in 2012, Andoni Iraola played in Athletic Club’s 3-2 win over Manchester United back in the Europa League.

11 years on, he won 3-0 at Old Trafford again as manager of Bournemouth. Journey. 📈 pic.twitter.com/RHnNAg2kVO

— EuroFoot (@eurofootcom) December 10, 2023