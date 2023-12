Πέιτον Γουίλις: Ποιος είναι ο «killer» που βγάζει μάτια στην Ιταλία και βλέπει η... μισή Euroleague (vids)

Η Lega Basket αποτελεί ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα στην Ευρώπη, με το επίπεδο να έχει ανέβει κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια και συνεχώς να πηγαίνουν στην Ιταλία όλο και περισσότεροι παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου.

Τα μεγάλα ονόματα είναι χωρίς αμφιβολία η Αρμάνι Μιλάνο και η Βίρτους Μπολόνια, αλλά αρκετές ομάδες είναι σε πολύ καλό επίπεδο, με το ιταλικό πρωτάθλημα να είναι φέτος ένα από τα πιο αμφίρροπα στη Γηραιά Ήπειρο.

Μια από τις ομάδες που έχουν «κλέψει» την παράσταση στις πρώτες αγωνιστικές είναι η Πιστόια, η οποία είναι εντός 8αδας με ρεκόρ 6-5, παίζει εξαιρετικό μπάσκετ και έχει τον κορυφαίο ίσως σκόρερ του ιταλικού πρωταθλήματος από μακρινή απόσταση.

Ο λόγος για τον Πέιτον Γουίλις, ο οποίος κάνει πράγματα και θαύματα με την Πιστόια στην Ιταλία, τη διατηρεί στις πρώτες 11 αγωνιστικές εκτός 8αδας και «πυροβολεί» από παντού, με τον Αμερικανό γκαρντ να αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την ιταλική ομάδα και να έχει καταφέρει μέσα σε λίγους μήνες να απασχολεί τη μισή Ευρώπη.

Είναι ο πιο «καυτός» παίκτης εκτός Euroleague, ενώ πριν δύο βδομάδες διέλυσε μόνος του την Αρμάνι με 31 πόντους. Σαν να μην έφτανε αυτό κόντρα στην Μπερτράμ Τόρτονα έβαλε άλλους 36 και «καθάρισε» ξανά για την Πιστόια, που την έχει ανεβάσει επίπεδο και είναι ο φύσει ηγέτης της πλέον.

Payton Willis with one of the shots of the season to beat Derthona, putting the cherry on the cake to a 36-point (!) night with 9/13 from three (!!).

The Minnesota Gophers product continues to be the newly promoted Pistoia’s hero in the Italian league.pic.twitter.com/sWlPaiSWaD

— Cesare Milanti (@cesaremilanti) December 9, 2023