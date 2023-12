Ισπανία: Το μήνυμα αλληλεγγύης στους Παλαιστινίους από τους κατοίκους της Guernica

Συγκλονιστικό μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, έστειλαν οι κάτοικοι της μαρτυρικής βασκικής πόλης Γκουέρνικα.

Εκατοντάδες άνθρωποι σχημάτισαν με τα σώματά τους, την Παλαιστινιακή σημαία, και τμήμα του διάσημου πίνακα του Πάμπλο Πικάσο που αποτύπωσε την σφαγή από την ναζιστική πολεμική αεροπορία, κατά την διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου πολέμου, το 1937.

Η αντιαεροπορική σειρήνα της πόλης ήχησε για ένα λεπτό, ενώ εκατοντάδες άλλοι κάτοικοι της κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό και καταδίκης της σφαγής στην Γάζα.

86 years after the massacre of #Guernica the people of the city send their message

Stop the massacre in #gaza

Solidarity with #palestine pic.twitter.com/je2k69IUk3

— PAME Greece International (@PAME_Greece) December 8, 2023