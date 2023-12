Αυστραλία: Τραγικός θάνατος δίχρονου παιδιού από σπάνιο ιό περιστεριών

Ένα μικρό παιδί έχασε τη ζωή του, αφού νόσησε με ένα σπάνιο ιό, που συνήθως προσβάλλει μόνο τα περιστέρια. Μάλιστα, αυτή είναι μόλις η 5η περίπτωση θανάτου που έχει καταγραφεί από αυτό το νόσημα.

Το κορίτσι, ηλικίας δύο ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Prince of Wales Hospital» της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία, τρεις εβδομάδες αφότου νόσησε και παρουσίαζε συμπτώματα ναυτίας, εμετού και άλλα που εμφανίζονται σ’ ένα απλό κρύωμα, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Διάδοσης Ασθενειών της χώρας, όπως μετέφερε η New York Post.

Μόλις 6 μήνες πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, ολοκλήρωσε το δεύτερο κύκλο χημειοθεραπείας, για να αντιμετωπίσει τη λευχαιμία με την οποία είχε διαγνωστεί.

Η κατάστασή της, αφότου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, γινόταν χειρότερη μέρα με τη μέρα και μέσα σε τέσσερις ημέρες καταγράφηκε πως είχε επιληπτικές κρίσεις, ενώ ο πυρετός της δεν έλεγε να πέσει.

Οι γιατροί πραγματοποίησαν μια σειρά από εξετάσεις, αλλά δεν εντόπισαν οτιδήποτε θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις και να εξηγεί το λόγο για τον οποίο η υγεία του παιδιού δεν βελτιωνόταν και το πρήξιμο στον εγκέφαλο δεν υποχωρούσε, παρόλο που του χορηγήθηκε ισχυρή φαρμακευτική αγωγή για να καταπολεμήσει τις επιληπτικές κρίσεις. Κατέληξε 27 ημέρες, αφότου εισήχθη στο νοσοκομείο.

Toddler, 2, dies from rare pigeon virus — only the 5th person to do so https://t.co/tnN5l0y73D pic.twitter.com/z2Jvfve4oi

— New York Post (@nypost) December 7, 2023