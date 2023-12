Skincare: 5 trends που αξίζει να δοκιμάσεις το 2024

Εάν το δέρμα σας είναι κορυφαία προτεραιότητα για εσάς την επόμενη χρονιά, τότε μην ψάχνετε άλλο. Καθώς μπαίνουμε στο 2024, ο κόσμος της περιποίησης της επιδερμίδας σφύζει από καινοτόμες τάσεις που υπόσχονται να φέρουν επανάσταση στη ρουτίνα μας.

Είτε σας αρέσει να πειραματίζεστε με το καινούργιο είτε προτιμάτε να επιμένετε σε αυτό που ξέρετε, το να γνωρίζετε τις τελευταίες τάσεις στην περιποίηση της επιδερμίδας μπορεί να σας βοηθήσει να προσαρμόσετε και να εξελίξετε τη ρουτίνα σας με τρόπο που να σας εξυπηρετεί.

Ας δούμε όμως ποιες είναι οι τάσεις που θα επικρατήσουν.

Edible skincare

Στην προσπάθεια για υγιή μαλλιά και δέρμα, το πανάρχαιο ρητό «είσαι ό,τι τρως» αποκτά νέο νόημα. Η ρετινόλη και το κολλαγόνο εκτοξεύτηκαν σε δημοτικότητα το 2023, αλλά το 2024 θα δούμε τη βρώσιμη περιποίηση της επιδερμίδας να γίνεται mainstream, καθώς οι νέες εξελίξεις που υποστηρίζουν την εξελισσόμενη τάση για «beauty from within».

Skinminimalism

Less is more, όπως λένε. Η τρέχουσα τάση είναι να χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν λιγότερα για να θρέψετε το δέρμα. Μετά την έξαρσή της το 2023, η τάση του skinimalism πρόκειται να ανθίσει το επόμενο έτος, καθώς όλο και περισσότερα άτομα έλκονται από μινιμαλιστικές ρουτίνες περιποίησης του δέρματος. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν προϊόντα πολλαπλών χρήσεων που προσφέρουν ισχυρά συστατικά με ελάχιστη προσπάθεια.

Skin barrier appreciation

Μια άλλη μεγάλη τάση στην περιποίηση του δέρματος τόσο για το 2023 όσο και για το 2024 είναι, φυσικά, ο δερματικός φραγμός. Ενώ πολλοί άνθρωποι είναι πλέον πολύ περήφανοι για τη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας τους, η πλειοψηφία συχνά ξεχνά ότι η φροντίδα του δερματικού φραγμού είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα. Καθώς προχωράμε προς το 2024, πιστεύουμε σίγουρα ότι η σημασία ενός υγιούς δερματικού φραγμού θα αποτελέσει βασική εστίαση στην περιποίηση της επιδερμίδας για πολλούς. Αυτό μπορείτε να το επιτύχετε με τα κατάλληλα Serum καθώς ο ορός μπορεί να δρα στο εσωτερικό της επιδερμίδας, φτάνοντας στον επιδερμικό φραγμό

Year-round sun protection

Νομίζετε ότι το SPF είναι μόνο για το καλοκαίρι; Σκεφτείτε το ξανά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε σίγουρα αποκτήσει μεγαλύτερη συνείδηση των βλαβερών επιπτώσεων της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Peeling facials

Το πρωτοποριακό peeling προσώπου προβλέπεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στην περιποίηση της επιδερμίδας. Χωρίς να απαιτείται προετοιμασία της επιδερμίδας πριν από την απολέπιση και μερικές φορές με χρόνο θεραπείας μόλις 15 λεπτά, οι θεραπείες προσώπου με απολέπιση οδηγούν σε αναζωογονημένη επιδερμίδα σε μόλις μία εβδομάδα.

Σε ορισμένες θεραπείες μπορεί να αναμένεται ξεφλούδισμα του δέρματος, αλλά αξίζει τον κόπο για τα αποτελέσματα που περιλαμβάνουν πιο απαλή και καθαρή επιδερμίδα, μειωμένες λεπτές γραμμές και ρυτίδες, βελτιωμένη υπερμελάγχρωση και μειωμένο μέγεθος πόρων.

Σε κάθε περίπτωση από την καθημερινή ρουτίνα ομορφιά σας δεν πρέπει να λείπει ο καθαρισμός του προσώπου σας για την αποσυμφόρηση του δέρματος από τους ρύπους της ατμόσφαιρας, τα νεκρά κύτταρα και το περίσσιο σμήγμα που φράσσουν τους πόρους του. Αυτό μπορείτε να το επιτύχετε και με μια τονωτική λοσιόν. Καθημερινά θα πρέπει να εφαρμόζετε μια κρέμα προσώπου καθώς η ενυδάτωση συγκαταλέγεται στους βέλτιστους τρόπους φροντίδας της επιδερμίδας και αντιμετώπισης της πρόωρης γήρανσης.

