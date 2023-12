Τζένιφερ Λόπεζ: Με αποκαλυπτικό φόρεμα πόζαρε με τον Μπεν Άφλεκ στο κόκκινο χαλί

Τζένιφερ Λόπεζ και Μπέν Άφλεκ πιο διαχυτικοί από ποτέ σε μια ακόμη δημόσια εμφάνιση του. Το ζευγάρι περπατώντας στο κόκκινο χαλί, πόζαρε για φωτογράφους και αντάλλαξε γλυκά χαμόγελα, ένα παθιασμένο φιλί και τρυφερές αγκαλιές.

Ωστόσο, αυτό που εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η τολμηρή εμφάνιση της Jennifer Lopez. Η Λατίνα σουπερστάρ φόρεσε ένα φόρεμα Grace Ling, με ασημένιο θώρακα από χρώμιο που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία. Το εντυπωσιακό ρούχο αποκάλυπτε μέρος του στήθους της και άφηνε ακάλυπτη τη μέση της. Το τολμηρό top συνέχιζε σε μια ψηλόμεση μαύρη pencil φούστα και μαύρες γόβες.

Στη συνέντευξή της στο ELLE, η Lopez ανέφερε την ικανοποίησή της για τον αυξανόμενο αριθμό ρόλων για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν πλέον ότι οι γυναίκες γίνονται πιο σέξι όσο μεγαλώνουν. Πιο μορφωμένες και πιο πλούσιες σε χαρακτήρα“, δήλωσε. “Όλα αυτά είναι πολύ όμορφα και ελκυστικά, και όχι μόνο σωματικά, αλλά και εσωτερικά, η ομορφιά που αποκτάς καθώς μεγαλώνεις, η σοφία που αποκτάς” όπως πρόσθεσε.

Τα βραβεία ELLE Women in Hollywood Awards τιμούν τις γυναίκες που επηρεάζουν το Χόλιγουντ σήμερα: Από τις καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, τις γυναίκες πίσω από την κάμερα, μέχρι τις ίδιες τις σταρ του εξώφυλλου του ELLE».

