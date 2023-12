Norman Lear: Ο θρύλος της τηλεόρασης πέθανε στα 101 του χρόνια

Ο Norman Lear, ο οποίος έφερε επανάσταση στην αμερικανική κωμωδία με τις τολμηρές και άκρως δημοφιλείς κωμικές σειρές στις αρχές της δεκαετίας του ’70, όπως το «All in the Family» και το «Sanford and Son», πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 101 ετών.

Ο εκπρόσωπος τύπου του Lear επιβεβαίωσε στο Variety ότι πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες από φυσικά αίτια. Τις προσεχείς ημέρες θα πραγματοποιηθεί ιδιωτική τελετή για τους οικείους του.

«Σας ευχαριστούμε για τη συγκινητική εκδήλωση αγάπης και υποστήριξης προς τιμήν του υπέροχου συζύγου, πατέρα και παππού μας», αναφέρει σε δήλωση της η οικογένεια του Lear. «Ο Norman έζησε μια ζωή που χαρακτηρίζονταν από δημιουργικότητα, πείσμα και ενσυναίσθηση.

Αγαπούσε βαθιά τη χώρα μας και πέρασε μια ολόκληρη ζωή βοηθώντας να διατηρηθούν τα θεμελιώδη ιδεώδη της δικαιοσύνης και της ισότητας για όλους. Το να τον γνωρίζουμε και να τον αγαπάμε ήταν το μεγαλύτερο δώρο. Ζητάμε την κατανόησή σας καθώς θρηνούμε ιδιωτικά και ταυτόχρονα τιμούμε αυτό το αξιοσημείωτο ανθρώπινο ον».

Ρατσισμός, άμβλωση, ομοφυλοφιλία, πόλεμος στο Βιετνάμ

Ο Lear το 1968 είχε ήδη καταξιωθεί ως ένας κορυφαίος κωμωδιογράφος και κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για το σενάριο του «Διαζύγιο American Style», όταν επινόησε την ιδέα για μια νέα κωμική σειρά, βασισμένη σε μια δημοφιλή βρετανική σειρά, με θέμα έναν συντηρητικό, φανερά φανατικό άνδρα της εργατικής τάξης και την οικογένειά του στο Κουίνς.

Το «All in the Family» έγινε αμέσως επιτυχημένη σειρά, έχοντας, όπως φαίνεται, τηλεθεατές όλων των πολιτικών πεποιθήσεων.

Οι εκπομπές του Lear ήταν οι πρώτες που καταπιάστηκαν με σοβαρά πολιτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά ζητήματα της εποχής – ρατσισμός, άμβλωση, ομοφυλοφιλία, πόλεμος στο Βιετνάμ – ενσωματώνοντας νέες αιχμηρές πτυχές στην τυπική φόρμουλα της κωμωδίας. Κανένα θέμα δεν ήταν απαγορευμένο: Δύο επεισόδια του 1977 του «All in the Family» αφορούσαν την απόπειρα βιασμού της συζύγου του πρωταγωνιστή Archie Bunker, Edith.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του 1952

Ο Lear γεννήθηκε στο New Haven του Conn στις 27 Ιουλίου 1922. Οι γονείς του ήταν και οι δύο Εβραίοι ρωσικής καταγωγής- σε συνεντεύξεις του υποστήριξε ότι ο πατέρας και η μητέρα του ήταν η πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία των χαρακτήρων του Άρτσι και της Ίντιθ Μπάνκερ. Εγκατέλειψε το Emerson College της Βοστώνης για να καταταγεί στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ το 1942 και υπηρέτησε ως χειριστής ασυρμάτου και πυροβολητής σε βομβαρδιστικά B-17.

Μετά τον πόλεμο, ο Lear έκανε καριέρα ως εκπρόσωπος τύπου και μετακόμισε στο Λος Άντζελες. Όμως στράφηκε στη συγγραφή κωμωδιών μετά τη συνεργασία του με τον Εντ Σίμονς, τον σύζυγο της ξαδέλφης του.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του διδύμου ήρθε το 1952-53 όταν έγραφαν για τον Dean Martin και τον Jerry Lewis, το πιο καυτό τότε κωμικό νούμερο της χώρας, κατά τη διάρκεια μιας σειράς εμφανίσεων στο «The Colgate Comedy Hour». Συνεργάστηκε με τον Bud Yorkin και έγινε ένας περιζήτητος σεναριογράφος στα σόου των Martha Raye, Tennessee Ernie Ford, Celeste Holm και George Gobel.

*Mε πληροφορίες από Variety