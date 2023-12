Ερυθρά Θάλασσα: Αντιτορπιλικό των ΗΠΑ κατέρριψε 3 drones που κινούνταν εναντίον του

Αμερικανικό αντιτορπιλικό (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το X) κατέρριψε χθες Κυριακή τρία drones και προσέφερε συνδρομή σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα που έγιναν στόχος επιθέσεων από την Υεμένη, ανακοίνωσε το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Σήμερα (σ.σ. χθες Κυριακή), έγιναν τέσσερις επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα διεθνή ύδατα στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας», ανέφερε η CENTCOM σε ανακοίνωσή της.

«Το αντιτορπιλικό κλάσης Αρλι Μπερκ USS Carney ανταποκρίθηκε σε κλήσεις κινδύνου των πλοίων και τους παρείχε συνδρομή», καταρρίπτοντας παράλληλα τρία UAVs που κινούνταν προς την κατεύθυνσή του κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το USS Carney εντόπισε πύραυλο, ο οποίος εκτοξεύθηκε από ζώνη της Υεμένης ελεγχόμενη από τους αντάρτες Χούθι, προσκείμενους στο Ιράν, και κατέπεσε κοντά στο πλοίο Unity Explorer, καταχωρισμένο στις Μπαχάμες.

Το πλοίο ανέφερε κατόπιν πως υπέστη ελαφριές ζημιές από άλλο πύραυλο, που εκτοξεύθηκε και αυτός από περιοχή ελεγχόμενη από τους σιίτες αντάρτες.

Το πλοίο Number 9, σκάφος που μεταφέρει χύδην φορτίο, υπό σημαία Παναμά, ανέφερε επίσης πως υπέστη ζημιά εξαιτίας πυραύλου προερχόμενου από την Υεμένη, χωρίς πάντως να υπάρξουν θύματα.

Το Sophie II, επίσης καταχωρισμένο στον Παναμά, ανέφερε και αυτό ότι χτυπήθηκε, αλλά χωρίς να υποστεί σοβαρές ζημιές.

Today, there were four attacks against three separate commercial vessels operating in international waters in the southern Red Sea. These three vessels are connected to 14 separate nations. The Arleigh-Burke Class destroyer USS CARNEY responded to the distress calls from the…

Νωρίτερα, οι Χούθι ενημέρωσαν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ότι διεξήγαγαν «επιχείρηση εναντίον δυο ισραηλινών πλοίων στο στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ», στρατηγική θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Αντεν, πλήττοντας το πρώτο «με πύραυλο» και το δεύτερο «με drone».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλοία ήταν τα Unity Explorer και Number 9. Στο κείμενο διευκρινίζεται πως οι επιθέσεις έγιναν αφού τα σκάφη αυτά «αψήφησαν προειδοποιήσεις» των Χούθι.

Οι σιίτες αντάρτες διεμήνυσαν πως θα συνεχίσουν να βάζουν στο στόχαστρο ισραηλινά πλοία «ωσότου σταματήσει η ισραηλινή επίθεση εναντίον των αδελφών μας στη Λωρίδα της Γάζας».

#Yemen‘s Huthi rebels on Sunday said they had attacked two ships off the Yemeni coast, adding the «Zionist» vessels were targeted over the war in #Gaza.

In a statement posted on social media, the Huthis said they carried out an «operation against two Zionist ships in the Bab… pic.twitter.com/RenPzlzJMW

— KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) December 3, 2023