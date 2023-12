Το μήνυμα του Κωνσταντίνου Βασάλου μετά τον χωρισμό της Dua Lipa από τον Ρομέν Γαβράς

Μετά την είδηση χωρισμού της Dua Lipa και του Ρομέν Γαβράς, ο Κωνσταντίνος Βασάλος δεν έχασε την ευκαιρία να μιλήσει για τον μεγάλο του έρωτα.

Η Dua Lipa και ο Ρομέν Γαβράς χώρισαν έπειτα από μόλις οκτώ μήνες και ο λόγος εικάζεται ότι είναι πως η σταρ είναι εργασιομανής και αφοσιωμένη στην καριέρα της.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος βέβαια επιμένει ότι η σταρ χώρισε γιατί απλά… θέλει εκείνον!

«Καλά, σίγουρα με θέλει τώρα!»

«Χώρισε η Dua Lipa. Καλά, σίγουρα με θέλει τώρα! Δείτε εδώ! Δεν είμαστε σαν ζευγάρι τώρα; Δείτε πώς είμαστε. Δεν ταιριάζω εγώ με την Dua;» επανέλαβε ο Κωνσταντίνος Βασάλος δείχνοντας στους συνεργάτες του στο «Χαμογέλα και πάλι» τη φωτογραφία του δίπλα στο κέρινο ομοίωμα της σταρ.

Της έχω στείλει άπειρα μηνύματα

Εξέφρασε μάλιστα την εμμονή του για την Dua Lipa. «Της έχω στείλει άπειρα μηνύματα» ομολόγησε ο Κωνσταντίνος Βασάλος και έδειξε στη Σίσσυ Χρηστίδου την επικοινωνία που είχε με τη σταρ. Δηλαδή μόνο αυτός έστειλε. Εκείνη… τίποτα.

«Hello Dua, I’m Konstantinos from Greece. You are very beautiful and talented. I hope to meet you one day» της έγραψε ο Κωνσταντίνος Βασάλος εκφράζοντας την ελπίδα να τον προσέξει, αλλά εκείνη ούτε γεια.

Φυσικά αυτό δεν τον πτοεί και συνεχίζει να ελπίζει ότι κάποια μέρα θα έχει απάντηση και την Dua Lipa στην αγκαλιά του. «Έχω τον τρόπο μου όμως εγώ!» επέμεινε.