ΗΠΑ: Γυναίκα «αρπακτικό» παρίστανε τη 14χρονη για να κάνει σεξ με ανήλικους

Μια γυναίκα από τη Φλόριντα προσποιούνταν τη 14χρονη που έκανε μαθήματα στο σπίτι για να εκμεταλλεύεται σεξουαλικά μαθητές γυμνασίου και να συνουσιάζεται μαζί τους

Η 22χρονη Αλίσα Αν Ζίνγκερ συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα επειδή φέρεται να προέβη σε τουλάχιστον 30 σεξουαλικές πράξεις με τουλάχιστον έναν μαθητή και να έστειλε βίντεο σε αρκετούς άλλους.

«Είναι ενοχλητικό και ανησυχητικό να βλέπεις έναν ενήλικα να κυνηγάει και να εκμεταλλεύεται ένα παιδί», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο αρχηγός της αστυνομίας της Τάμπα, Λι Μπερκάου.

«Όποιος μπορεί να έχει πέσει θύμα του Ζίνγκερ, σας ενθαρρύνουμε να το δηλώσετε. Το αστυνομικό τμήμα της Τάμπα θα σας υποστηρίξει και θα διασφαλίσει ότι ένα ‘αρπακτικό’ όπως η Ζίνγκερ δεν θα πειράξει επιπλέον εσάς ή άλλους».

Όπως αναφέρει η New York Post, σύμφωνα με το ένταλμα της έρευνας της αστυνομίας της Τάμπα, η Ζίνγκερ φέρεται να είχε δημιουργήσει μία ψεύτικη περσόνα και να επικοινωνούσε με τα θύματά της σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως στο Snapchat.

Πολλά θύματα, τα οποία φοιτούσαν στο Γυμνάσιο Γουίλσον στη γειτονιά Χάιντ Παρκ της Τάμπα, είπαν στην αστυνομία πως πίστευαν ότι όντως η 22χρονη ήταν στην ηλικία τους κι έκανε μαθήματα στο σπίτι.

