Νέοι μπελάδες για την Έβερτον: Πιθανή νέα αφαίρεση βαθμών

Δεν έχουν τελειωμό τα μπλεξίματα της Έβερτον! Η ομάδα από το Λίβερπουλ έχει τιμωρηθεί ήδη με αφαίρεση 10 βαθμών από το φετινό πρωτάθλημα, όπως αποφάσισε η ανεξάρτητη αρχή, εξαιτίας των παραβιάσεων στους οικονομικούς κανόνες της Premier League.

Όμως τα «Ζαχαρωτά» ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωποι με νέα αφαίρεση βαθμών καθώς η Έβερτον, όπως και οι υπόλοιποι σύλλογοι της Premier League ,ετοιμάζεται να υποβάλει τους λογαριασμούς της για τη σεζόν 2022-23 στην Premier League πριν τις 31 Δεκεμβρίου, και όχι έως τον Μάρτιο όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τους «Times», οι νέοι κανόνες που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προβλέπουν ότι οι απλές παραβιάσεις των οικονομικών κανόνων θα αντιμετωπίζονται γρήγορα, ώστε να επιλύονται πριν από το τέλος της σεζόν. Έτσι υπάρχουν φόβοι ότι εάν χρησιμοποιηθεί το ίδιο σύστημα υπολογισμού, η ομάδα θα μπορούσε να τιμωρηθεί ξανά και να βρεθεί ακόμα πιο κοντά στον υποβιβασμό.

Αξίζει να τονίσουμε, ότι η προθεσμία για το τέλος της σεζόν που ορίζεται από τους νέους κανόνες καλύπτει μεμονωμένες ή ξεκάθαρες παραβιάσεις των οικονομικών κανόνων, σε αντίθεση με τις πιο περίπλοκες υποθέσεις που αφορούν τη Μάντσεστερ Σίτι και την Τσέλσι.

BREAKING: Everton could be hit with ANOTHER points deduction. pic.twitter.com/ZquZckkvtT

— SPORTbible (@sportbible) November 30, 2023