Βεζένκοφ: «Περίμενα την ευκαιρία μου για να δείξω ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα» (vid)

Οι Σακραμέντο Κινγκς ηττήθηκαν από τους Λος Άντζελες Κλίπερς 131-117 παρόλο που ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε νέο career high με 13 πόντους.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα ήταν πνευματικά άδεια αλλά και στον βαθμό ετοιμότητας που βρίσκεται ο ίδιος για κάθε ευκαιρία που του δίνεται.

«Η ομάδα μας δεν ψάχνει δικαιολογίες, τα back-to-back παιχνίδια είναι για όλες τις ομάδες. Όμως ήταν προφανές πως ήμασταν άδειοι πνευματικά μετά την ανατροπή που κάναμε χθες απέναντι στους Γουόριορς. Οι Κλίπερς έπαιξαν εξαιρετικά και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Δεν βγάλαμε την ενέργεια που θέλαμε αμυντικά και δεν ήμασταν καλοί επιθετικά. Ήταν μια κακή ήττα, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Αν θες να είσαι σπουδαία ομάδα, δεν πρέπει να αναζητείς δικαιολογίες»,

Για την εμφανή βελτίωσή του στην άμυνα είπε: «Προσπαθώ να μελετήσω το παιχνίδι, τους αντιπάλους μας. Ποτέ δεν θα γίνω εξολοθρευτής στην άμυνα, αλλά θέλω να είμαι συνεπής, να μην εκτίθεμαι και νομίζω πως βελτιώνομαι παιχνίδι με παιχνίδι. Δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου, όταν η ομάδα δέχεσαι 131 πόντους, σημαίνει πως όλοι μας δεν κάναμε καλή δουλειά στην άμυνα».

Σχετικά με την επιστροφή του στο ροτέισον τόνισε: «Το να μην παίζεις είναι δύσκολο, αλλά η ομάδα κέρδισε τη Μινεσότα και ήμουν χαρούμενος. Έπρεπε να είμαι έτοιμος να βοηθήσω. Η ομάδα έχει βάθος. Δεν λέω πως είναι εύκολο, αλλά πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος. Περίμενα την ευκαιρία μου για να δείξω ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα».

Για τις διαφορές που εντοπίζει μεταξύ ΝΒΑ και Euroleague είπε: «Το παιχνίδι είναι πιο γρήγορο, οι παίκτες πολύ ταλαντούχοι, ο κάθε All Star μπορεί να βάλει 40-50 πόντους. Όπως όταν από το Eurocup πας στην Ευρωλίγκα, έτσι κι όταν από την Ευρωλίγκα πας στο ΝΒΑ είναι δύσκολο να προσαρμοστείς, μέχρι να δημιουργήσεις τη ζώνη ασφάλειας, δεις πώς παίζεται το παιχνίδι και να κερδίσεις την εμπιστοσύνη όλων. Με τη δουλειά, τον χαρακτήρα μου και επειδή μου αρέσει να βοηθώ την ομάδα, πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά. Έχω πίστη στον εαυτό μου».

Για την απόδοση του ΝτιΆαρον Φοξ είπε: «Ο Φοξ είναι μεγάλος παίκτης, ένας All Star που μπορεί να βάλει 40 πόντους κάθε βράδυ. Όμως επειδή τον ξέρω, κανείς δεν είναι χαρούμενος όταν χάνει η ομάδα. Η νίκη είναι συνήθεια και είμαι βέβαιος πως και ο ίδιος θα σας πει πως δεν χαίρεται που έβαλε 40 πόντους σε μια ήττα».

Sasha Vezenkov from the podium. He didn’t make excuses, but said the team was “emotionally empty” after last night. pic.twitter.com/49lqRzVasc

— James Ham (@James_HamNBA) November 30, 2023