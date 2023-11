Κινγκς – Κλίπερς 117-131: Career high για τον Βεζένκοφ στην ήττα του Σακραμέντο

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς επικράτησαν εύκολα των Σακραμέντο Κινγκς με 131-177 με τον Σάσα Βεζένκοφ να παίρνει αρκετό χρόνο συμμετοχής και να πετυχαίνει νέο career high στο ΝΒΑ.

Μία ημέρα μετά την εξαιρετική του εμφάνιση απέναντι στους Γουόριορς του Στεφ Κάρι, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού κατάφερε να τελειώσει το ματς με 13 πόντους (3/5 τρίποντα) και 5 ριμπάουντ.

Κορυφαίος για την ομάδα του ήταν ο Ντ’ Άρον Φοξ ο οποίος παρόλο που φόρτωσε με 40 πόντους το καλάθι των Κλίπερς δεν μπόρεσε να ανατρέψει τα δεδομένα και να πάρει τη νίκη.

Για το Λ.Α. πρώτος σκόρερ ήταν ο Καουάι Λέοναρντ με 36 πόντους και 9 ριμπάουντ με τον Χάρντεν να τον ακολουθεί με άλλους 26.

Πλέον οι Κινγκς βρίσκονται στην 6η θέση της Δυτικής Περιφέρειας με ρεκόρ 10-7, ενώ οι Κλίπερς μπήκαν στην πρώτη δεκάδα με ρεκόρ 8-9.

Σακραμέντο Κινγκς: Χέρτερ 7 (5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπαρνς 9 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σαμπόνις 11 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντουάρτε 7 (3 ριμπάουντ), Φοξ 40 (3/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μονκ 15 (4 ριμπάουντ), Μίτσελ 9, Λάιλς 2, ΜακΓκί 2, Βεζένκοβ 13 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Έντουαρντς, Σλόουσον, Τζόουνς 2, Φορντ

Λος Άντζελες Κλίπερς: Τζορτζ 19 (3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Λέοναρντ 34 (9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ζούμπατς 14 (8 ριμπάουντ), Μαν 18, Χάρντεν 26 (3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γουέστμπρουκ 9 (5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Πάουελ 3, Τάις 5, Μπράουν 3, Χάιλαντ, Κόφεϊ

Δείτε το βίντεο με την εμφάνιση του Σάσα Βεζένκοφ:

Sasha Vezenkov delivered his BEST PERFORMANCE for the Kings so far 🤩

13 PTS (NBA CAREER-HIGH)

3/5 3 PT

5 REB

24 MIN (most minutes played this season) pic.twitter.com/MVIpaPayxn

— BasketNews (@BasketNews_com) November 30, 2023