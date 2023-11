Η πρώτη αντίδραση του Καρόλου μετά τις αποκαλύψεις για τους «βασιλικούς ρατσιστές»

Λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη των ονομάτων του Καρόλου και της Κέιτ Μίντλετον ως των μελών της βασιλικής οικογένειας που ρώτησαν για το χρώμα του μικρού πρίγκιπα Άρτσι και ο βασιλιάς κάνει το δικό του σχόλιο για το βιβλίο «Endgame».

Ο βασιλιάς Κάρολος αστειεύεται ότι «είναι εντάξει… σχεδόν» ενώ ο συγγραφέας του «Endgame» Omid Scobie ετοιμάζεται να εμφανιστεί στη βρετανική τηλεόραση για να συζητήσει τις συνέπειες από τις αποκαλύψεις του.

Στον κυκλώνα των αποκαλύψεων, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ καλούνται να μηνύσουν τον Omid Scobie για τις αποκαλύψεις του για τους «βασιλικούς ρατσιστές» στην ολλανδική έκδοση του βιβλίου που έχει προκαλέσει αναστάτωση στο παλάτι.

Οι μυημένοι στα θέματα της βασιλικής οικογένειας υποστηρίζουν πως το σκάνδαλο με τα ονόματα του βασιλιά Καρόλου και της Κέιτ Μίντλετον ως ρατσιστές έχει προκαλέσει οργή στη βασιλική οικογένεια.

Ο βασιλιάς Κάρολος προσγειώθηκε στο Ντουμπάι όπου θα δώσει κεντρική ομιλία στο συνέδριο COP28 για την κλιματική αλλαγή. Όταν ρωτήθηκε από τον πρόεδρο της Νιγηρίας Bola Ahmed Tinubu πώς είναι, ο μονάρχης απάντησε «είμαι πολύ καλά, σχεδόν».

Αναφέρθηκε παράλληλα και στα πρόσφατα 75α γενέθλιά του, τονίζοντας πως αναρρώνει από το σοκ.

Ο Omid Scobie θα δώσει την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη σε βρετανικό μέσο στο This Morning του ITV σήμερα, με ορισμένους θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας να προτρέπουν τον κόσμο να μποϊκοτάρει το σόου.

Η βασιλική οικογένεια θεωρείται ότι εξετάζει όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης και της νομικής δράσης σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στη MailOnline.

Στο μεταξύ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για το ποιος διέρρευσε τα ονόματα του βασιλιά Καρόλου και της Κέιτ Μίντλετον στον Omid Scobie.

Μια πηγή από το παλάτι ανέφερε πως είναι εξαιρετικά απίθανο η «κακή και εσκεμμένη επίθεση» να προήλθε από το εσωτερικό του παλατιού.

Νομικοί εμπειρογνώμονες προτείνουν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ να ζητήσουν την απαγόρευση της επανεκτύπωσης των ονομάτων του βασιλιά Καρόλου και της Κέιτ Μίντλετον που εμφανίζονται στην ολλανδική έκδοση του βιβλίου «Endgame» που βρήκε στα ράφια πριν από 48 ώρες.

Μια κίνηση που θα αποδείκνυε πως ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θέλουν πράγματι να χτίσουν γέφυρες με την οικογένειά του.

Ο βασιλικός εμπειρογνώμονας Phil Dampier εκτιμά πως το σκάνδαλο στην Ολλανδία έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στη βασιλική οικογένεια. «Θα αναρωτιούνται ποιο είναι το καλύτερο πράγμα να κάνουν για αυτό».

«Δεν πιστεύω ούτε μια στιγμή ότι κανένας από τους δύο ανθρώπους που κατονομάστηκαν είναι ρατσιστές», συμπλήρωσε στη MailOnline.

Στο βιβλίο του ο Omid Scobie υποστηρίζει ότι η μοναρχία κατά τη γνώμη του είναι σε παρακμή. Δεν είχε κατονομάσει τον βασιλιά Κάρολο και την Κέιτ Μίντλετον στις άλλες εκδόσεις, κάνοντας λόγο για λάθος στη… μετάφραση για την ολλανδική έκδοση που αποκάλυψε τα ονόματα.

Ανώτερη πηγή από το παλάτι δήλωσε στη Sun πως κανείς από τον κύκλο του βασιλιά Καρόλου δεν θα είχε ενημερώσει κανένα για το περιεχόμενο των επιστολών.

«Κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να ήταν από το στρατόπεδο του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ που διέρρευσαν τα ονόματα. Είναι μια άσχημη και σκόπιμη επίθεση».

Ήταν πριν από λίγες ώρες που ο δημοσιογράφος Piers Morgan κατονόμασε τα δύο ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας που ο Omid Scobie ισχυρίστηκε ότι είχαν ανησυχίες για το χρώμα του δέρματος του πρίγκιπα Άρτσι.

Τα ονόματα που φέρονται να έκαναν τα ρατσιστικά σχόλια για το πόσο σκούρο θα είναι το δέρμα του μικρού πρίγκιπα Άρτσι φέρονται, σύμφωνα με το βιβλίο του Omid Scobie, να είναι ο βασιλιάς Κάρολος και η Κέιτ Μίντλετον.

