Ελλάδα και Τουρκία άλλαξαν σελίδα: Ζητούμενο πλέον είναι ο διάλογος

Ελλάδα και Τουρκία έχουν αλλάξει σελίδα. Τουλάχιστον όσον αφορά την πολιτική ατμόσφαιρα. Το ζητούμενο πλέον είναι ο διάλογος και όχι η ένταση. Και αυτό επιχειρείται να αποτυπωθεί και σε εικόνες.

Πλέον οι υπουργοί δεν αποφεύγουν ο ένας τον άλλον, αντίθετα αναζητούν την ευκαιρία για ένα κοινό πλάνο, μία φωτογραφία, αλλά και μία συζήτηση, έστω και στο «πόδι».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η φωτογραφία της Τρίτης από τη Σύνοδο των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ, με Γεραπετρίτη και Φιντάν να στήνουν πηγαδάκι πριν την έναρξη του συμβουλίου, με τον ΥΠΕΞ της Σουηδίας, Τομπίας Μπίλστρομ, αλλά και το γγ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το θέμα ήταν σαφώς η ένταξη της Σουηδίας, ενώ αναφορά έγινε και στο αναμενόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου.

Μία εικόνα πολύ μακριά από όσα ίσχυαν το 2022, όταν μία χειραψία ανάμεσα σε έναν τούρκο και έναν έλληνα υπουργό αποτελούσε είδηση.

Μετά τις εκλογές σε Ελλάδα και Τουρκία, το καλό κλίμα, που δημιούργησε η αλληλεγγύη των σεισμών, μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου στην γείτονα και ανταποδόθηκε με την τουρκική βοήθεια την περίοδο των πυρκαγιών.

Με τις δύο πλευρές να προχωρούν και σε μία σημαντική συνεργασία στο μεταναστευτικό, που μείωσε δραστικά τις ροές. Ένα ζήτημα που αποτελούσε αγκάθι στις σχέσεις και σημείο τριβής.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan is attending the Meeting of #NATO Ministers of Foreign Affairs in #Brussels.

In the meeting that is taking place since 15:45 local time in Türkiye, current issues regarding the alliance including the security situation in the Euro-Atlantic… pic.twitter.com/QmS9HeNr41

— Turkish MFA (@MFATurkiye) November 28, 2023